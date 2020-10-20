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受疫情影響 逾7成港人收入減少

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

新冠疫情影響香港經濟，各行業都受波及，逾七成的人受疫情影響收入減少。

香港文匯報報導，工聯會昨天公布第七次「香港就業狀況及求職信心指數調查」，逾七成受訪者的工作受到影響及收入減少，六成人對工作前景抱有不樂觀的態度。工聯會勞顧會僱員代表鄧家彪建議，政府盡快推出上限9000港元（約1161美元）的失業或停業現金津貼、降低失業綜援門檻，及落實分間單位的租務管制和租金援助措施。

調查於本月12日至17日進行，調查發現，有72%受訪者表示工作受到疫情影響，其中17%被裁員；33%需要停工或放無薪假；只發底薪或減薪、轉行做低收入工作的受訪者有11%。有76%受訪者稱收入有所減少，當中35%零收入，亦有16%表示收入減少一半以上。

在求職信心方面，有六成受訪者無信心在未來三個月內可找到一份全職工作，當中22%表示毫無信心，僅11%受訪者表示非常有信心或有信心，反映市民對就業前景不樂觀。

鄧家彪表示，調查反映今年8月至10月，失業或停工10個月至12個月的受訪者比率由4%升至8%。他又指，市民面對收入減少甚至失業的情況，但香港租金仍然持續高企。

香港 疫情 租金

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