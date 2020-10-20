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9月載客量跌98.1% 國泰傳大裁員 港龍2500人全炒

香港新聞組／香港20日電
國泰航空旗下的國泰與國泰港龍今年9月客運載量為4.7萬人次，按年大跌98.1%。圖為國泰港龍客機等待載客。（中新社資料照片）
國泰航空旗下的國泰與國泰港龍今年9月客運載量為4.7萬人次，按年大跌98.1%。圖為國泰港龍客機等待載客。（中新社資料照片）

香港媒體報導，國泰航空計畫全球裁員近6000人，當中逾5000人屬香港員工，更有消息傳出國泰打算解雇旗下港龍航空所有員工，包括約500名機師、2000名空服員，港龍的機場後勤則裁減約1000人；而國泰只裁1000多人，留下的員工亦可能遭減薪最多四成，最快本周內有定案。

截至6月底，國泰包括國泰航空及港龍航空於全球約有3.3萬名員工，當中香港占84%。

香港文匯報報導，在疫情肆虐下，全球航空業幾乎停擺，有消息指國泰計畫全球大規模裁員近6000人，當中近90%為香港員工，機艙服務員占約4000人成為重災區；其他被裁員工涵蓋地勤、後勤支援及機師等不同工種。另有傳媒報導，國泰希望於本周五前公布重組計畫，並已通知民航處，但政府希望國泰可向被裁的員工提供更優厚的方案。

消息指，被裁員工獲得的賠償會比勞工法例要求為佳，部分員工福利亦會保留一段短時間。留下來的機師及機艙服務員則要簽新合約，聘用條件將有所改變。另外，管理層會繼續減人工，職級愈高減薪幅度愈大，其餘員工不用減薪，但明年或要繼續放無薪假。

消息又指，國泰已制定逐步裁員計畫，視乎疫情變化分階段減省人手，為航空業可能需求回升作最好準備，惟若需求未如預期般反彈，不排除再有第二波裁員計畫。

另據明報報導，國泰集團昨亦公布，國泰航空與國泰港龍9月載客4.76萬人次，按年跌98.1%，跌幅比8月輕微收窄0.7個百分點，但載客量連跌14個月，尤其近6個月單月跌幅達98%至99%。9月乘客運載率24.9%，按年下跌48.8個百分點，而今年首9個月累計載客量按年跌83.2%，運力下跌74.8%。至於上月載貨量10.9萬公噸，按年減36.6%，但連續3個月跌幅收窄。

據報導，國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，上月運力為正常水平的9%，較8月微增，預計年底前只會有疫情前10%的客運運力；又預計明年客運運力「低於50%正常水平」，並稱這是最樂觀的展望。林又說相對疫情前的客運運力，預計明年上半年將營運低於四分一客運運力，期望市道明年下半年逐漸復甦，但有關預測建基於研發中的疫苗有效，並能在明年夏季在主要市場廣泛採用的假設之上。

消息指出，國泰計畫全球裁員近6000人，當中逾5000人屬香港員工，大部分為機艙...
消息指出，國泰計畫全球裁員近6000人，當中逾5000人屬香港員工，大部分為機艙服務員。 圖為香港機場國泰航空櫃台。（中通社資料照片）

裁員 香港 疫情

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