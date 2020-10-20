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9月訪港旅客跌99.7% 港府擬鬆綁本地團

香港新聞組／香港20日電
不少香港市民喜歡假日參加本地遊，旅遊業界冀放寬舉行本地旅行團的人數限制。圖為位於赤柱的卜公碼頭上人潮湧動，眾多市民正在登船準備前往號稱「香港南極」的蒲台島。（中新社）
不少香港市民喜歡假日參加本地遊，旅遊業界冀放寬舉行本地旅行團的人數限制。圖為位於赤柱的卜公碼頭上人潮湧動，眾多市民正在登船準備前往號稱「香港南極」的蒲台島。（中新社）

香港旅遊發展局昨日公布，9月訪港旅客整體初步數字為9132人次，按年下跌99.7%。消息指，政府將於今日的行政會議商討放寬舉行本地團的限制，豁免於4人限聚令，容許每團人數以30人為上限，若行會通過有關方案，最快可於23日新一輪限聚措施實施時生效。

綜合媒體報導，香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良月初曾去信商經局局長邱騰華，昨天再在社交平台上公開促請政府放寬限聚令及食肆人數限制，讓本地遊活動獲適當豁免，包括讓旅遊巴及遊船豁免於「交通運輸群組聚集」，讓業界在做足防疫措施的前提下，盡快可營辦30人左右的本地遊，並要求政府延長「綠色生活本地遊鼓勵計畫」一年，將計畫撥款由現時1億港元（約1290萬美元）增加至3億港元（約3870萬美元），讓更多有興趣、有能力參與計畫的旅行社獲得資助，以助業界度過難關。

旅發局推出虛擬實境體驗

數據顯示，9月內地訪港旅客數字為6211人次，按年下跌99.7%。同月的非內地旅客數字為2921人次，按年跌99.6%。今年首九個月，訪港旅客按年跌92.4%。旅發局同時宣布於全球推出香港旅遊的虛擬實境體驗，以保持香港的國際曝光，為旅遊業復甦做好準備。

港府近日與新加坡就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議，旅發局主席彭耀佳說，局方除了正加強在新加坡宣傳外，亦希望通過虛擬實境體驗，持續強化香港作為旅遊勝地的品牌形象，確保在其他「旅遊氣泡」形成前，香港仍能夠時刻成為各地旅客首選的旅遊目的地。 

新增15宗個案 僅1宗本地

另外，香港新冠肺炎確診個案仍未歸零，衛生署昨日公布新增15宗個案，當中一宗與早前確診的尖沙咀帝苑酒店職員相關，其他14宗為輸入案。香港已連續三天無新增源頭不明個案，至今累計錄得5257宗。

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