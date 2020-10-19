食衛局長：港第4波疫情恐提早出現

不少港人18日在油尖旺臨時檢測中心門口排起長龍，參加新冠病毒檢測。（中新社）

香港 至昨連續兩天沒源頭不明個案，昨新增4宗確診，2宗輸入個案。不過，食物及衛生局局長陳肇始昨日指出，過去兩周共錄得116宗確診個案，當中逾半為本土或與本土個案有關聯，強調社區仍存在隱形傳播鏈，加上最新的病毒株具更強傳播力，警告疫情 可能在極短時間內急劇惡化，有機會令本地第四波疫情提早出現。

•新增4例確診 0不明個案

綜合明報、文匯報報導，陳肇始昨日分別在臉書及網誌中檢討最新疫情，指出10月2日至15日這兩星期，香港共錄得116宗確診個案，當中62宗屬於本地或與本土個案有關連，佔比約53%，確診者病徵可以很輕微，甚至四分之一的確診者沒有病徵，而他們涉及數個群組，足跡遍布不同的區域及不同類型的處所，顯示社區仍然存在隱形傳播鏈。

•傳確診印度 領事人員免隔離

報導說，港府早前於灣仔、葵青、九龍城及油尖旺設立臨時檢測中心，其中延長運作2天、位於油尖旺的中心昨完成服務後關閉，該中心昨為1267人採樣，4個中心合共為1萬6802人採樣。陳肇始昨稱，港府積極研究在個案或群組較多的地區設立臨時檢測中心，切斷社區傳播鏈。

據報導，日前確診、由高風險地區之一的印度抵港25歲男子，機場採樣後返回寓所，消息指男子為豁免檢疫者，有港媒報導，男子為印度領事人員。獲豁免檢疫的非香港居民，包括外國政府領事、機組人員及船員等。中大專家許樹昌建議，來自高風險地區的豁免檢疫者，除出發前後驗病毒，抵港亦要家居檢疫14天。