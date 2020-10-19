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全港流感疫苗荒 3周用完半年量 醫生：年內未必能補貨

香港新聞組／香港19日電
流感高峰期將到，今年加上新冠肺炎夾擊，流感疫苗一針難求。圖為香港食物及衛生局副局長徐德義（左二）今年初到天主教領報幼稚園，了解學童在校內接種流感疫苗的情況。（中通社資料照片）
流感高峰期將到，今年加上新冠肺炎夾擊，流感疫苗一針難求。圖為香港食物及衛生局副局長徐德義（左二）今年初到天主教領報幼稚園，了解學童在校內接種流感疫苗的情況。（中通社資料照片）

冬季流感高峰期將到，今年加上新冠肺炎夾擊，流感疫苗一針難求。有醫療中心要求市民排隊取籌，30個流感針限額，在開門半小時已額滿。有市民接連撲空，稱「往年好易book（預訂接種流感疫苗）㗎，今年好難呀！」

•私家醫生「未打已經無貨」

明報報導，西醫工會會長楊超發表示，今年聽聞有私家醫生「未開始打已經無貨」，目前正查詢會員缺針情况，也會去信衛生署情商借流感疫苗。

另據香港01報導，市面上已經出現疫苗荒，記者問了8間診所，當中僅有1間仍有貨。葵芳及黃大仙盈健醫務中心、旺角及大圍康健醫務中心等大型醫療集團均有診所缺貨，聯合醫務職員更稱全線中心均無貨，今年內也未必能補貨；而青衣卓健醫療有診所亦限每天供應30劑疫苗先到先得，市民反應熱烈，每劑收費300元（港幣，下同，約38.7美元）。

•傳有醫生加價 一針近千元

據報導，養和醫院、嘉諾撒醫院及仁安醫院已經斷貨，其中嘉諾撒職員說，市民近日蜂擁而至打針，「排隊排到出門口」。而聖德肋撒醫院職員稱，疫苗存貨已所剩無幾，提醒病人在出門前，先打電話問清楚當日是否有貨。有12間私家醫院表示部分均仍有疫苗供應，價錢介乎330元至700元，更有傳有醫生加價兩、三倍至一針近千元。

報導稱，醫學會會董、家庭醫生陳念德直言今年疫苗荒十分嚴重，以往他的診所訂200劑疫苗夠用半年，但今年在兩周內已為市民接種150劑，料本周末就會用盡所有存貨。他指出，今年不少市民提早打針，也有接種者以往不會打流感針，今年卻主動接種。醫學會接獲不少私家醫生反映疫苗荒的問題，「超過一半醫生都叫緊救命！」

他續指，私家醫生早於5、6月已向藥廠訂貨，部分醫生更比以往訂多兩成疫苗，但昔日能夠提供充足貨量的藥廠，今年卻供貨不足，他相信與全球搶疫苗有關。

流感疫苗 美元 香港

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