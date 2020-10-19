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香港機場客運量 9月僅10萬人次 銳減97.9%

香港新聞組／香港19日電
香港機場管理局公布香港國際機場9月航空交通量，其中機場客運量10萬人次，按年暴跌97.9%。（中通社 ）
香港機場管理局公布香港國際機場9月航空交通量，其中機場客運量10萬人次，按年暴跌97.9%。（中通社 ）

香港機場管理局公布香港國際機場9月航空數據顯示，機場客運量10萬人次，年減97.9%；飛機起降量1.05萬架次，年減68.5%；貨運量38.8萬公噸，年減4.4%，唯獨貨機起降量上升25%，由去年同期的4815架次增至6020架次。

中通社報導，機場管理局表示，由於非香港居民入境限制仍然生效，加上不同國家及地區實施入境限制及檢疫措施，旅遊需求依然疲弱。月內，所有類別的客運量，即香港居民、訪港旅客及轉機或過境旅客均較去年同月大幅下降。

機場管理局指出，貨運方面，雖然進口及出口貨運量分別較去年同月增加10%及4%，但因客機起降量銳減致可用機腹載貨空間短缺，導致轉口貨運量顯著下跌。月內往來東南亞及中國內地的貨運量跌幅最為明顯。　　

機場管理局續指，機場於今年首9個月的客運量為860萬人次，飛機起降量錄得12萬4555架次，分別同比減少84.5%及60.9%，貨運量較去年同期下跌8.4%至320萬公噸。

•傳本周裁4000人 國泰不回應揣測

另據香港01報導，新冠肺炎疫情全球肆虐，航空公司亦陷入史無前例的「冰河時期」，國泰、港龍早前放棄申請第二輪保就業計畫，一直被指是為裁員鋪路，近日更傳出大幅度裁員消息。消息指出，這次裁員人數可能達4000人，有消息指，國泰最快周一便會公布裁員方案。國泰發言人指，就坊間各種揣測及傳聞，恕不作評論。

南華早報昨天亦引述消息指，國泰希望於23日前公布重組計畫，包括裁員消息，即國泰雇員23日前會知道自己是否被裁員。另外，港府希望國泰可向被裁的員工提供更優厚的方案。報導指，國泰已制定只裁減部分員工的計畫，目的是為了未來航空需求回升做好準備，但若需求未與預期般反彈，國泰接下來可能還要裁減更多員工。

機場 裁員 香港

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