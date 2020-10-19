林鄭：吸人才回流 港、深研「聯合政策包」

疫情令香港航空業備受打擊，大量飛機停泊機場。（中通社）

香港 行政長官林鄭月娥 日前宣布押後發表施政報告，以爭取在月內上京，研商請求中央支持香港的多方面措施，讓施政報告更加充實，讓香港走出困境。多項措施中，包括正與深圳商議推出「聯合政策包」，吸引美國華人人才回流港、深；並希望在中央助力下讓香港航空事業更快復甦。

文匯報報導，國家主席習近平日前在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上強調，要以大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區建設為抓手，加強與港澳創新資源協同配合。林鄭月娥日前表示，正研究從多方面採取措施，加快推進與深圳和大灣區的創科協同發展，其中一項是正在與深圳商議推出「聯合政策包」，在美國採取不合理政策針對內地科技企業及華人人才之際，吸引他們回流香港、深圳；同時，港府希望藉提供教席、資源支持，吸納海外學者，讓他們可帶著課題和研究生回來做研究。

林鄭月娥透露，多次向中央提交建議，中央很願意支持香港的經濟發展。具體措施上，林鄭特別提到之前較少提及的香港國際機場 ，即如何鞏固香港國際航運中心地位。她指出，這次疫情對航空業的打擊太大，但香港十分很重視香港國際機場，第三跑道預計於2022年投入運作，整個三跑道系統亦將於2024年啟用，「這麼關鍵的時候，如何令香港航空事業復甦得快些？這都是我向中央爭取的政策。」

據報導，林鄭月娥表示，為加強香港國際機場的相關交通，隨著連接港珠澳大橋的屯門赤鱲角隧道公路年底開通，爭取放寬規定讓港車北上，讓港車在不用申請兩地牌的情況下進入珠海。

此外，向中央爭取的措施還包括香港其他有優勢的範疇。在發展金融中心方面，如何加強互聯互通，由以往的深港通、滬港通、債券通，到最近落實運作的理財通，到兩地保險通，都離不開互聯互通；同時還要讓香港的離岸人民幣業務方面做得更好。當然，爭取中央支持香港的創新科技發展也是重點，包括科技部一直很支持的國家重點實驗室的支援，與深圳合作打造創科中心等等，都離不開中央政策的支持。