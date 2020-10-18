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港新增17確診 本土零確診再現

香港新聞組／香港18日電
香港17日新增17宗新冠肺炎確診個案，全屬外地輸入。圖為西九龍海濱長廊，大批市民趁假日外出野餐及遊玩，現場有工作人員提醒保持社交距離和戴口罩。（中通社）
香港17日新增17宗新冠肺炎確診個案，全屬外地輸入。圖為西九龍海濱長廊，大批市民趁假日外出野餐及遊玩，現場有工作人員提醒保持社交距離和戴口罩。（中通社）

香港相隔三周後，再錄得新冠肺炎本土零確診，昨日新增的17宗確診個案全是輸入個案，其中11宗由印度輸入。有傳染病專家認為，有關規定或對社區造成傳播風險，令人擔心輸入個案有機會引發新一波疫情，並呼籲港府要求所有入境人士入住指定酒店進行檢疫，並暫時收緊印度到港的入境要求。

文匯報報導，在昨日新增的17宗輸入個案中，有11宗都是來自印度，其中5人是15日乘搭塔新航空UK6375抵港，印度航空的AI314同日也有兩名乘客確診。該兩個航班及AI310在5日至8日抵港的班機合共有4名乘客確診，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，港府應考慮暫時禁止航班往來香港與印度。呼吸系統專科醫生梁子超亦認同要收緊從印度到港人士的入境要求，並提醒港府應了解當地檢測機構的化驗水平是否合乎要求。

據報導，過去一周的確診個案逾七成是輸入性，且幾乎每天平均有近兩宗來自非高風險地區的輸入個案，但這些地區的訪客抵港後可選擇居家隔離，毋須強制酒店隔離。連同法國在內，當中11宗來自未被列為高危地區的國家，並且主要以歐洲國家占大多數。

梁子超擔心香港會出現新一波因為輸入個案而引發的疫情。他指出，疫情正在全球反彈，並認為香港下周只將法國列為高危地區對防範輸入個案作用有限，「成個歐洲情況都唔好，歐洲各國交通又四通八達，港府逐一將歐洲國家加入高風險名單費時失事，應該將整個歐洲也加入名單中。」

他續說，香港的防疫措施仍未做到滴水不漏，包括未有要求所有入境人士在指定酒店進行檢疫，近日亦有不少確診者在檢疫的第10天進行覆檢才發現確診，對社區或已帶來感染風險。

食物環境衛生署17日凌晨與警方聯合行動，就防疫措施加強巡查灣仔區酒吧及樓上食肆等...
食物環境衛生署17日凌晨與警方聯合行動，就防疫措施加強巡查灣仔區酒吧及樓上食肆等餐飲業務處所。（中通社）

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