「未商旅遊氣泡」 賀一誠：習近平肯定澳門防疫

澳門特首賀一誠（左）17日表示，習近平對澳門疫情控制給予肯定。圖為去年12月兩人在澳門會面。（新華社資料照片）

澳門 傳媒報導，早前出席深圳經濟特區40周年慶祝大會的澳門行政長官賀一誠，昨指同場的國家主席習近平非常關心澳門疫情，並對澳門疫情控制給予肯定，又指因為世界很多地方都再現疫情，提醒澳門要預防下一波疫情發生，做好防疫工作。

香港 01報導， 至於香港特首林鄭月娥有否與習近平會面，香港特首辦於晚上回覆傳媒指，林鄭曾和習近平寒喧，但沒有會面。

賀一誠被問及香港與新加坡就「旅遊氣泡」達成原則性協議，賀一誠稱，外國遊客對於澳門來說是很大的壓力，政府須照顧到市民的健康和安全，需慎重考慮，現時澳門未有與任何國家或地區商談有關措施。

賀一誠早前曾表示，會等香港被國家列為低風險地區後，才考慮恢復兩地人員正常往來。他說，香港是澳門第二個主要旅客來源，澳門一直希望與香港恢復通關，但亦要平衡疫情可能帶來的風險。

•配合「旅遊氣泡」 機場擬引快測

另據文匯報報導，港府日前與新加坡就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議，商務及經濟發展局局長邱騰華昨日形容有關做法務實、安心，是一個起步，隨著安排慢慢確立，期望日後與其他疫情相近的地方建立「旅遊氣泡」，如內地和澳門等。港府並正研究在機場引入快速測試和容許部分人毋須經醫生轉介進行檢測 ，降低檢測費。食物及衞生局局長陳肇始則表示，會探討在機場和口岸設置實驗室的可能性，並透露正與內地商討落實健康碼的條件和時間。

邱騰華昨日接受電台訪問時表示，香港與新加坡建立的「旅遊氣泡」仍就細節進行商討，希望數周內可推行，而此舉屬務實、讓兩地安心，透過互認的檢測安排，以張弛有度的方式恢復人流往來，兩地在疫情出現變化時，適時作出調整。

市民屆時出行前後要做四次檢測，每次費用動輒千元。邱騰華透露，衞生署和機管局正研究為旅客快速測試，認為檢測成本不能避免，他續指，香港私營檢測機構每日共檢測10萬個樣本，部分機構的費用已回落，相信未來會再降低。