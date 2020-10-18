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芬蘭補刀 中止與港引渡協議 中國使館表強烈不滿

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

繼五眼聯盟和德法之後，芬蘭總統尼尼斯托也發布聲明稿表示，為因應港區國安法實施，正式中止與香港的引渡協議。中國駐芬蘭大使館發文表達「強烈不滿」，並要求芬蘭停止以任何形式干涉香港事務和中國內政，以免損害雙邊關係。

在此之前，美國、英國、澳洲和加拿大等國也相繼中止與香港的引渡協議。

香港01引述芬蘭媒體報導，尼尼斯托16日向傳媒證實該國已經終止與香港的引渡協定。芬蘭政府表示，「港區國安法」的實施限制了香港的自治權後，香港的法律地位不再明確。

對此，中國駐芬蘭大使館官網發文稱，對於芬蘭的決定表示強烈不滿和堅決反對，「香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，不容許外部勢力干預」。據發文，中國並要求芬蘭恪守國際法和國際關係基本準則，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，「以免損害中芬關係大局」。

據報導，芬蘭與香港雖然有引渡協定，但過去一直沒有使用過。港區國安法實施後，芬蘭外交部長哈維斯托曾在7月13日表示，因香港情勢發生變化，與香港的引渡協定不應再適用。

香港保安局昨天對芬蘭暫停與香港的移交逃犯協定表示堅決反對，認為芬蘭要向國際社會交代。保安局指，芬蘭因為政治目的，以中國制定港區國安法為藉口，單方面暫停與香港的移交逃犯協定，屬雙重標準的政治操作，亦公然干涉中國内政，違反國際法和國際關係基本準則，甘心讓犯罪分子逃避法律制裁，亦令芬蘭有機會成為被香港通緝人士嘗試逃避法律責任的地方。保安局重申，每個國家都有維護國家安全和主權的法例，亦屬職責所在。

香港 中國 港區國安法

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