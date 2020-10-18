新國旗法明年上路 不得倒掛、丟棄 港擬修訂「條例」

13屆全國人大常委會第22次會議17日表決通過關於修改國旗法、國徽法的決定，2021年1月1日起實施。圖為外交部駐港特派員公署10月1日舉行升旗儀式。（新華社）

中國 全國人大常委會昨天表決通過修改國旗法、國徽法的決定，規定不得倒掛或隨意丟棄國旗，並要求駐港、駐澳有關機構應在工作日升掛國旗並懸掛國徽。新法將於明年1月1日起施行。

綜合媒體報導，針對新修改的國旗法、國徽法，港府昨日表示，「中華人 民共和國國旗法」及「中華人民共和國國徽法」已於1997年7月1日納入基本法附件3，並透過制定「國旗及國徽條例」以本地立法方式在香港 特別行政區實施。特區政府會對「國旗及國徽條例」作出適當的修訂，以實施適用於香港特區的規定，履行特區政府的憲制責任。

新法並增加國旗、國徽適用場合。例如，增加規定駐香港、駐澳門特別行政區有關機構應當在工作日升掛國旗、懸掛國徽。對此，中國全國人大常委會法工委國家法室主任童衛東說，原國旗法、國徽法沒有明確規定，但實踐中，駐港、駐澳有關機構按照國旗法、國徽法的精神升掛國旗，懸掛國徽。此次修改國旗法、國徽法，對駐港、駐澳特別行政區有關機構升掛國旗，懸掛國徽問題加以明確，便於更好地實施國旗法、國徽法。

根據新法，在公共場合故意以焚燒、毀損、塗畫、玷汙、踐踏等方式侮辱國旗、國徽的，依法追究刑事責任；情節較輕的，由公安機關處以15日以下拘留。

•譚耀宗：強化中小學宣傳

全國人大常委會委員譚耀宗對此表示，這次對國旗法、國徽法進行修改，沒有提到追溯力，主要在於強化中小學的宣傳，增加對國旗、國徽的精神、歷史教育。他又指港府要參考決定，修訂香港的國旗法和國徽法，又指香港都要跟從加強香港學生對國旗國徽的認識。