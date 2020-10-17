香港立法會委員會18主席 建制派已搶下16個

香港示意圖。圖／shutterstock

延任一年的立法會，多個事務委員會一連兩天選舉正、副主席。18個委員會中，有16個的主席由建制派包辦，其餘兩個，包括福利事務委員會及資訊科技及廣播事務委員會，則未完成選舉主席的程序。

香港01報導，在教育事務委員會，經民聯梁美芬擊敗教育界議員葉建源當選主席，經濟發展事務委員會則由經民聯金融服務界議員張華峰出任主席。

據報導，在環境事務委員會主席選舉，收回選票後，立法會職員發現選票數目較在席委員數目多出一張，主持何君堯指責有人刻意搞破壞，需要重新投票 。最終由民建聯鄭泳舜當選主席。

在房屋事務委員會選主席期間，民主派議員多次高叫「聲援12港人」口號，最終自由黨張宇人以26票當選主席。在工商事務委員會主席選舉，自由黨鍾國斌以24票擊敗獲15票的公民黨楊岳橋當選。

報導指出，至於在經濟發展事務委員會，自由黨鍾國斌主持時，限制提名 時間，民主黨 許智峯質疑對方濫權，民主派議員在點票期間多次高叫「五大訴求，缺一不可」口號。

在環境事務委員會主席選舉，由何君堯主持，他在提名程序進行15分鐘後宣布進入選舉程序，在收回選票後，發現選票數目較在席委員數目多出一張，需要重新投票。最終由民建聯鄭泳舜當選主席。民建聯陳恒鑌會後表示，據悉是民主黨尹兆堅投下兩張選票，他責成立法會秘書處應報警處理。

另外，在食物安全及環境衞生委員會選舉主席期間，民主黨林卓廷表示有傳媒拍攝到負責主持選舉的自由黨張宇人，手機屏幕上收到提示，質疑張宇人被操控。張宇人未有理會，最終由民建聯何俊賢當選主席。

而在民政事務委員會，由民建聯梁志祥當選主席。隨後在人力事務委員會，工聯會陸頌雄出任主席。