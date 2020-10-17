我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

巴士鄰座狂咳 香港社工確診 曾去過教堂

香港新聞組／香港17日電
香港心理衞生會李鄭屋宿舍一名社工16日確診，曾與11名朋友一起踩單車。圖為當日傍晚，沙田一帶有許多市民踩單車，大部分均正確配戴口罩。(中通社)
香港心理衞生會李鄭屋宿舍一名社工16日確診，曾與11名朋友一起踩單車。圖為當日傍晚，沙田一帶有許多市民踩單車，大部分均正確配戴口罩。(中通社)

香港昨日新增七宗新冠肺炎確診個案，其中一宗屬本地個案且源頭不明。染疫者為香港心理衞生會李鄭屋中途宿舍的28歲男社工，他在傳染期曾與11人一起踩單車，並曾與12人在教堂參加崇拜，也有與朋友打籃球、游水及學吉他；14人受影響需送往檢疫中心，45人需檢測

宿舍關14天全面消毒

大公報報導，該名確診社工居住將軍澳景林邨景榆樓，在李鄭屋中途宿舍負責41名院友的輔導工作，最後返工日為12日。香港心理衞生會稱，該職員當日體溫正常，工作期間有戴口罩。宿舍已全面消毒，將暫停開放14天。

衞生防護中心稱，該名社工於11日即傳染期內，曾到土瓜灣中國基督教播道會樂泉堂參加小組崇拜，在早上及下午分別與八人及四人聚會。當晚，他與三名朋友到高山劇場的康姨小廚共進晚餐。資料顯示，康姨小廚是扶康會的社會企業，有聘用弱勢及殘疾雇員。

報導稱，該社工12日與八名院友、一名同事及兩名義工，一起由沙田踩單車去往大埔，中午他與院友分開，和同事在沙田新城市廣場的大家樂快餐店用膳。他報稱當日搭乘巴士飲水時，旁邊的乘客有咳嗽，不確定是否因此染疫。

張竹君稱，此推測的確會有可能發生，但追蹤有難度。她呼籲市民乘搭公共交通工具時，要注意公共衞生。而該社工踩單車時有與他人交流，故此11名踩單車人士都要檢疫，當中8名院友送入薄扶林檢疫中心，其餘3人送入竹篙灣檢疫中心。而他的家人、三名共進晚餐的朋友亦須檢疫，由於他無進入院舍宿舍，會安排其他住宿人士和職員做檢測，院舍暫時不用撤離。

就踩單車是否高危活動，呼吸系統專科醫生梁子超表示，踏單車時飛沫可傳至10至20呎外，他建議市民踏單車時，若非太高速或上坡路，應全程戴口罩。

香港16日新增7宗新冠肺炎確診個案。1宗源頭不明的個案，為28歲男性社工，在位於...
香港16日新增7宗新冠肺炎確診個案。1宗源頭不明的個案，為28歲男性社工，在位於深水埗的香港心理衛生會李鄭屋中途宿舍負責輔導工作。圖為香港心理衛生會李鄭屋中途宿舍。 (中通社)

香港 檢測 中國

上一則

鄭耀棠：粵港澳大灣區「撥地香港」有進展

下一則

香港內外需求俱疲9月破產778宗 專家：12月恐爆裁員潮

延伸閱讀

反對港區國安法！芬蘭總統：中止與香港引渡協議

反對港區國安法！芬蘭總統：中止與香港引渡協議
跨國民調：台灣人 亞太地區最大「川粉」

跨國民調：台灣人 亞太地區最大「川粉」
台灣民航局公布通聯 香港不接受立榮進飛航情報區

台灣民航局公布通聯 香港不接受立榮進飛航情報區
港方禁入飛航區 台飛東沙包機被迫折返

港方禁入飛航區 台飛東沙包機被迫折返

熱門新聞

于鑫慧訂婚並拍婚紗照。（取材自半島晨報）

最美護士嫁兵哥哥 1周後翻車…遭爆小三配渣男

2020-10-14 11:00
一位火鍋店老闆娘在店裡制服兩名品行不軌男子的視頻衝上熱搜，引來網民質疑真實性。老闆娘坦承是擺拍，為的是呼籲女生注意防身。（視頻截圖）

火鍋店女老闆被調戲 10秒打趴2醉漢？當事人還原真相

2020-10-12 09:00
解放軍第73集團軍演練兩棲登陸作戰。（央視截圖）

蔡英文總統向北京喊話後 解放軍13日福建海域實彈射擊

2020-10-11 09:45
圖為示意圖。圖：Pexels/攝影師：Daria Sannikova

中留學生在澳洲嫖娼染病 10哥們上門找小姐報仇…慘了

2020-10-15 13:00
圖：pixabay

港商Bossini創辦人孫女抽脂亡 韓媒：醫療疏忽警擬起訴

2020-10-10 10:14
岳母嗆新郎禮金太小，新娘則只是坐在床上專心數錢，完全沒打算幫丈夫解圍，讓網民看了直呼「為新郎覺得心寒」。（視頻截圖）

四川新郎迎親送1.8萬禮金 岳母嫌少當場翻臉

2020-10-11 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺