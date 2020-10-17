巴士鄰座狂咳 香港社工確診 曾去過教堂

香港心理衞生會李鄭屋宿舍一名社工16日確診，曾與11名朋友一起踩單車。圖為當日傍晚，沙田一帶有許多市民踩單車，大部分均正確配戴口罩。(中通社)

香港 昨日新增七宗新冠肺炎確診個案，其中一宗屬本地個案且源頭不明。染疫者為香港心理衞生會李鄭屋中途宿舍的28歲男社工，他在傳染期曾與11人一起踩單車，並曾與12人在教堂參加崇拜，也有與朋友打籃球、游水及學吉他；14人受影響需送往檢疫中心，45人需檢測 。

宿舍關14天全面消毒

大公報報導，該名確診社工居住將軍澳景林邨景榆樓，在李鄭屋中途宿舍負責41名院友的輔導工作，最後返工日為12日。香港心理衞生會稱，該職員當日體溫正常，工作期間有戴口罩。宿舍已全面消毒，將暫停開放14天。

衞生防護中心稱，該名社工於11日即傳染期內，曾到土瓜灣中國 基督教播道會樂泉堂參加小組崇拜，在早上及下午分別與八人及四人聚會。當晚，他與三名朋友到高山劇場的康姨小廚共進晚餐。資料顯示，康姨小廚是扶康會的社會企業，有聘用弱勢及殘疾雇員。

報導稱，該社工12日與八名院友、一名同事及兩名義工，一起由沙田踩單車去往大埔，中午他與院友分開，和同事在沙田新城市廣場的大家樂快餐店用膳。他報稱當日搭乘巴士飲水時，旁邊的乘客有咳嗽，不確定是否因此染疫。

張竹君稱，此推測的確會有可能發生，但追蹤有難度。她呼籲市民乘搭公共交通工具時，要注意公共衞生。而該社工踩單車時有與他人交流，故此11名踩單車人士都要檢疫，當中8名院友送入薄扶林檢疫中心，其餘3人送入竹篙灣檢疫中心。而他的家人、三名共進晚餐的朋友亦須檢疫，由於他無進入院舍宿舍，會安排其他住宿人士和職員做檢測，院舍暫時不用撤離。

就踩單車是否高危活動，呼吸系統專科醫生梁子超表示，踏單車時飛沫可傳至10至20呎外，他建議市民踏單車時，若非太高速或上坡路，應全程戴口罩。