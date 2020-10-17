香港內外需求俱疲9月破產778宗 專家：12月恐爆裁員潮

9月發出的接管或破產令、清盤令均創4年新高。圖為旺角區一帶吉舖。(中通社資料照片)

面對疫情、經濟前景和失業率惡化，香港破產 管理署昨日公布數據顯示，9月發出的接管或破產令宗數為778宗，按月大增50.48%，9月的強制清盤令則有44宗，按月急增83.33%，兩者同創4年新高。有人力資源顧問表示，11月「保就業 」完結後，12月恐出現裁員 、結業和破產潮。

文匯報報導，在內外需求俱疲的夾擊下，香港今年首兩季本地生產總值(GDP)分別按年下跌9.1%及9.0%，企業破產增加，最新的香港6月至8月失業率繼續高企於6.1%，仍徘徊於逾15年的高位。今年首9個月，累計申請破產宗數6656宗，按年增加12.05%，去年同期及全年分別為5940宗和8151宗。

報導指出，政府日前公布的保就業計畫第二期的申請數字，有約4000名曾獲發第一期工資補貼的雇主沒有申請第二期補貼。由於獲得工資補貼的公司須承諾在接受政府工資補貼期間不會裁員，申請人數減少令人關注這4000多家公司是否計畫裁員甚至結業。

報導引述毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，目前企業的招聘意慾只有去年的一半，因為第三波疫情雖有緩和跡象但未有完結，加上企業都有心理準備有第四波疫情，故此不敢請人。

她續說，有約4000間企業有申請第一期保就業但沒有繼續申請第二期保就業，即意味該4000間公司可能會裁員或者結業，假如當中有約九成是中小企，當中涉及2萬至3萬個就業職位，如真的裁員或者結業會推高失業率最多1%。

「保就業」完結 市場更難捱

新一期保就業到11月就完結，周綺萍預期企業裁員潮、結業潮會於12月展開，12月到明年1月相信是就業市場難捱的日子。

掳報導，合眾人事顧問總經理蘇偉忠指出，疫情持續下貿易公司、零售、飲食業成重災區，即使有保就業計畫，雇主仍要支付一半薪金和租金，部分公司在簽租約時是以有限公司的名義去簽，如無力交租只要申請破產就可以不交餘下的租金。他從核數師和會計師中了解到，企業的經營情況惡劣，相信11月保就業完結後，有可能出現裁員、結業和破產潮。