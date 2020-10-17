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港府喊停空置稅 地產界大讚 議員學界批縱容囤樓

香港新聞組／香港17日電
香港二手樓價指數終止連續兩周升勢，中原城市領先指數(CCL)最新報175.83點，按周跌1.25%。(中通社)
香港二手樓價指數終止連續兩周升勢，中原城市領先指數(CCL)最新報175.83點，按周跌1.25%。(中通社)

延任至少一年的立法會復會，「一手樓空置稅」法案委員會上年度因時間不足而中止審議工作，今年可重新成立，運輸及房屋局昨表示，因應最新經濟情況等原因，正考慮暫不再推上述草案。地產界表示政府「做得啱」，稱不會刻意囤積單位。身兼房委會委員的立法會議員尹兆堅批評，政府不推空置稅是「曲線托市」。

明報報導，2018年6月，特首林鄭月娥推出6招新房策，包括計畫向立法會提交《2019年差餉（修訂）條例草案》，徵收「一手樓空置稅」，當時已落成樓宇但仍未售出的一手私人住宅單位數目有約9200個；2019年10月，政府向立法會提交條例草案，據運房局資料，2019年6月相關單位有1萬200個；至本年6月相關單位有1萬1200個。林鄭月娥去年9月在facebook出帖再提及空置稅，稱房屋是民生頭等大事，政府增加房屋供應的措施會陸續出來，「絕不走數」。

據報導，立法會內會昨日討論如何處理上述法案，主席李慧琼表示收到運房局長陳帆通知，正考慮暫停相關工作。報導指出，運房局回覆查詢，稱因應最新的經濟情況、社會意見及早前相關法案委員會的意見，局方正考慮暫時不再推動有關對一手貨尾單位徵收額外差餉，以及引進專營的士工作。 

報導引述利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，一手空置稅立法工作停止，對發展商無疑是好消息，發展商不需再急於推售旗下已屆現樓的物業，更可因應具體市況，更加靈活調節開盤時機。報導稱，立法會房委會委員尹兆堅批評，政府不推空置稅是「曲線托市」，估計政府擔心市況，如再有打擊地產商的措施，可能「好大鑊」。而本土研究社成員陳劍青認為，政府暫停一手樓空置稅將縱容發展商「囤樓」，樓價只會繼續被抬高。

據報導，中大經濟學系副教授莊太量表示，推出空置稅的先決條件是樓價大升，但現時不是這個情況。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，政府不做空置稅對樓市無影響。他認為地產商本身不想囤貨，而是想貨如輪轉，特別是有需求的中小型單位。

林鄭月娥 facebook

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