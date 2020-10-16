港、星互救觀光 合推「航空旅遊泡泡」

香港與新加坡推行雙邊「航空旅遊泡泡」，期待開創旅遊雙贏。（本報資料照片）

香港 15日宣布與新加坡 達成原則性協議，推行雙邊「航空旅遊泡泡」，以期恢復兩地人流往返。港府商務及經濟發展局局長邱騰華表示，香港正與全球11個國家地區商討建立「旅遊泡泡」，當中不包括台灣。

香港與新加坡初步定名為「航空旅遊泡泡」的各項安排，將在未來數周敲定細節。在旅遊泡泡機制下，旅客須接受兩地互認的病毒測試，一般是需72小時內的陰性檢測 結果；旅客在14天內亦不能到過其他地方；抵達後無須強制檢疫或履行居家通知，行程亦不受限制；旅客須搭乘特定航班，有關航班只會接載參與旅遊泡泡旅客，不會載有任何轉機或非旅遊泡泡旅客。

邱騰華表示，未來會與新加坡交換提供測試機構清單等，新加坡機場及市內都有檢測機構，香港目前有17個實驗室及醫院作檢測。而計畫的班次會用現有航線，旅客往來目的不設限制，規模可隨時調整，以配合兩地疫情的最新發展。

香港立法會議員郭家麒質疑，新加坡近期的確診個案數字不低，仍有社區爆發，促請當局盡快交代細節，擔心港府以經濟利益罔顧疫情。

香港國泰航空一度傳出要大裁員，工會15日再度與公司代表進行第四次會面。國泰空服員工會主席王思敏會後說，會上向公司說明延長自願無薪假計畫、重推半職飛行計畫和自願性離職計畫等方案，而公司表示將會與高層再作商討。

另據港媒報導，港星計畫推行「航空旅遊氣泡」，可讓旅客入境免檢疫，但要額外花費檢測，現時兩地檢測費共約2000港元。但如果萬一在當地確診，治療費用更需近5萬港元。有旅遊業界人士憂慮疫情下雙邊旅遊淪為「有錢人玩意」。