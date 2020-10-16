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香港旅遊業「疫」蹶不振 大裁員潮恐來襲

香港新聞組／香港16日電
新冠肺炎疫情重擊香港旅遊業，有8成旅行社及6成8酒店表示未來有裁員壓力。（本報資料照片）
新冠肺炎疫情重擊香港旅遊業，有8成旅行社及6成8酒店表示未來有裁員壓力。（本報資料照片）

香港推行「旅遊泡泡」救旅遊業，但能起到多大功效仍是未知數。香港旅遊業解困大聯盟和香港酒業業協會表示，如果政府沒有第三期的保就業計畫，有超過8成受訪旅行社表示「一定要裁員」或「很大機會要裁員」，其中6成估計將會裁員4成或以上員工。

中央社報導，香港旅行社解困大聯盟建議，港府延續保就業計畫，避免旅行社大規模裁員，並建議政府向每家旅行社發放不少於港幣10萬元資助，至少可讓旅行社多營運半年。另外，酒店業主聯會日前也收集了約9成會員（87家酒店）的意見，其中7成3酒店表示，業務與去年同期減少了6成或以上。調查顯示，如果政府停止第三輪保就業計畫，6成8酒店表示「一定要裁員」或「很大機會要裁員」。

另據香港01報導，香港中華總商會昨日舉行120周年會慶酒會，香港特首林鄭月娥致辭時表示，香港經濟要復甦，必需在中央的支持下更融合國家發展大局，特別是目前倡議的內外雙循環發展格局。她又提到，中國國家主席習近平昨日在深圳提到必須要積極推進粵港澳大灣區建設，而香港作為大灣區的國際金融、航運及貿易中心和國際航空樞紐，能協助內地企業走岀去，將海外的投資者引進來。

林鄭表示，只要特區政府能融入國家發展大局，積極參與大灣區發展，推動一帶一路的工作，就可以恢復香港經濟增長的動力。林鄭說，香港的經濟發展從來不是一帆風順，作為外向型的經濟體，受到內外因素的影響和挑戰。她稱，香港經濟自去年受到中美磨擦、社會動亂和全球疫情的打擊，再次受到嚴峻的挑戰，政府在預算案和防疫基金下推岀3000億港元的紓困措施，希望能減低企業的財政負擔和保障市民就業，同時鼓勵企業尋找新的機遇。

香港 裁員 就業

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