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制裁官員往來銀行 港府批美侵蝕自由

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

美國國務院14日向國會提交「香港自治法」報告，警告金融機構不得與港澳辦主任夏寶龍、副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧，以及香港特首林鄭月娥等被制裁的10人交易，否則相關金融機構可能面臨美方制裁，港府發表聲明強烈譴責。

明報報導，香港政府昨晚發表聲明，強烈反對及譴責美國國務卿發表的相關報告，稱港府絕不認同美方報告當中，「旨在抹黑及妖魔化」港區國安法的評論。港府又否認香港的高度自治及自由被侵蝕，稱港區國安法落實後，市民可再依法享有基本權利和自由。

港府表示，美國的「所謂制裁」對香港金融機構不具法律效力，「即使面對美國的無理施壓仍會繼續正常及暢順運作」，港方會全力支持中方的反制措施。保安局長李家超回覆查詢稱不會畏懼美方制裁，警務處長鄧炳強則稱「完全沒有當（制裁）是一回事」。

同樣受制裁的香港律政司長鄭若驊則指控美國企圖公然插手香港事務、干涉中國內政，她「有國家作為強大的後盾」，更會意志堅定，無畏無懼地執行工作。

在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方堅決反對、強烈譴責美方炮製的所謂「香港自治法」，並根據有關法例制裁中方人員，中方已向美方提出嚴正交涉，美方應糾正錯誤，停止以任何方式干預香港事務、干涉中國內政；若美方一意孤行，中方必將採取堅決反制措施。

香港 美國 中國

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