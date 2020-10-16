潘母致函陸委會：盼簡化陳同佳赴台程序

陳同佳傳申請赴台簽證遭拒。圖為陳同佳去年10月23日在香港刑滿獲釋。（中通社）

港媒報導，香港 聖公會教省秘書長管浩鳴昨日現身台灣 駐香港機構，疑似為涉嫌在台灣殺害女友的陳同佳提交赴台簽證 申請，但遭台方拒絕，陸委會發言人邱垂正對是否拒絕簽證一事並沒有正面回應。陳同佳案的受害者家屬潘曉穎母親致信給台灣陸委會主委陳明通，希望台灣政府能夠簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳赴台投案，接受法律制裁。

綜合媒體報導，潘曉穎母親昨日寫信給陳明通。她在信上表示，陳同佳一直逍遙法外，現在住在香港警方安排的安全屋，他何時能赴台投案自首，接受法律制裁，讓公義得以彰顯，讓潘曉穎可以沉冤得雪，是潘曉穎一家人的盼望。

中央社報導，港府則針對陳同佳案發表聲明說，陳同佳自願赴台投案，與港台兩地是否有刑事司法協作機制是兩件獨立事情，硬要扯上關係，「顯示台方有政治籌謀」。港府發言人在聲明重申，陳同佳在香港已服刑完畢，港府無權干預他選擇以何種方式赴台自首或投案。

港府並說，對表示願意自首或投案的人，不斷以不同藉口製造赴台障礙，硬要將司法協助和赴台投案兩件事混為一談，顯然是政治操作，凸顯台方根本毫無誠意讓法治及公義得以彰顯，希望台方拿出誠意，不作政治考量，務實處理事件。

陳明通回覆表示，港府應該務實回應早前台灣提出的司法互助請求，才能還原犯罪事實和經過，讓嫌犯得到應有的制裁，「台港政府需要坐下來，好好的談一談」。