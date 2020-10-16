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偽出遊、過乾癮…港人搭機「環港」 機票秒殺

香港新聞組／香港16日電
香港快運航空推出「環港遊」（香港飛香港）。（Getty Images）
香港快運航空推出「環港遊」（香港飛香港）。（Getty Images）

新冠疫情肆虐，熱愛外出旅遊的香港人被迫只好乖乖待在家。香港快運（HK Express）推出香港飛行體驗「環港遊」，在香港的領空飛行1.5小時，讓港人「偽出國」一解外遊「乾癮」。

香港01報導，香港快運推出的「環港遊」，在香港的領空飛行1.5小時，讓港人可以重拾外遊感覺。飛行行程將會分兩條航線，分別是靠近市區和效外離島線，由機師視乎風向逆行而定。昨日的體驗旅程由東涌出發，經過屯門到荃灣，再飛到九龍灣上空到將軍澳，機師其後帶領乘客衝上雲層，飛往香港島，香港快運表示，若果天氣情況許可，機師會跟航空塔職員即時溝通，到某一個地方低飛盤旋，讓乘客有另一個體驗，但一切要視乎情況而定。

香港快運航空推出「環港遊」，試乘者開心在機場自拍。（Getty Images）
香港快運航空推出「環港遊」，試乘者開心在機場自拍。（Getty Images）

整個機程乘客要戴上口罩，機上也不會提供熱飲，但會限量供應小食及室溫飲品。以往比較受歡迎的免稅產品大多為化妝品、香水及香菸等，現時公司已增加不同的抗疫產品，包括免觸式探熱器、空氣清新機等。

另據明報報導，「環港遊」上星期五（9日）開賣後，兩小時内所有官方銷售管道的機票經已全部售罄。另有11間旅行社配合熱潮，搭配出售「環港遊套餐」，包括機票、美食、主題公園門票及住宿等。

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