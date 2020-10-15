新聞評論／陳同佳投案卡關 政治凌駕正義

香港示意圖。圖／shutterstock

殺人凶嫌有意投案，折騰近一年竟未能成行，這種荒唐事大概只會在台灣 上演。

前年初在台殺害女友後潛逃回港的嫌犯陳同佳，去年10月出獄前就明白表示要為自己的行為負責赴台投案。當時台灣總統大選正炙，對於陳同佳如何赴台投案，曾引發台港雙邊政治角力。

之後由於爆發新冠肺炎疫情 ，陳同佳赴台投案一事也就延宕下來。直到本月初，陳同佳再度發聲，重申其赴台灣投案想法一直沒改變。

但即使台灣當前沒有選舉，政府政治操弄此案的心態依然未改。行政院長蘇貞昌對外說詞是，陳同佳人在香港 ，香港就好好辦，要資料台灣就提供，如果陳同佳要赴台灣投案，台灣有政府，不會容許一個殺人犯自由來去。

這番話聽在一般民眾耳裡似乎還頗有道理，但蘇院長乃台大法律系畢業，不會不知道，香港刑事管轄權認定還是沿襲英國法制，於犯罪管轄乃強調屬地主義。陳同佳案殺人行為與結果地都在台灣，香港並無屬地管轄權，明知法理還要操弄民粹，這是政府可議之處。

對於陳同佳赴台投案，早前蔡政府一再堅持必須透過台方設立的單一窗口聯繫。本月8日，台灣陸委會發言人邱垂正表示，陳同佳也可到台灣駐港辦事處遞件申請。外界原以為，這將為陳同佳歸案開啟另一扇窗，不料香港聖公會教省祕書長管浩鳴昨天親赴陸委會駐港機構遞件申請後，陸委會卻又要求港府回應台灣提出的司法互助請求，並強調必須由雙方政府談好相關事宜，才有陳同佳赴台入境問題。

事情發展至今已很清楚，民進黨政府用盡陳同佳案，強逼港府與台灣展開政府間協商、啟動司法互助。即便台灣早已對陳同佳發布通緝，但在台灣政府眼中，什麼司法正義、司法主權、還受害者公道，都不如政治算計重要。古有「葉公好龍」，正如同今天台灣有政客喜歡滿嘴高喊正義與人權。