陳同佳赴台案 傳牧師代辦簽證遭拒

涉嫌在台灣殺害女友的港人陳同佳（中），2018年10月在香港聖公會教省祕書長管浩鳴（右）陪同下，從香港壁屋監獄獲釋。（路透）

協助港人陳同佳赴台投案的香港 聖公會教省祕書長管浩鳴，昨天下午前往陸委會駐港台北經濟文化辦事處；他持透明文件夾進入，十分鐘後離開，疑似為陳同佳辦理赴台簽證。管浩鳴回應現場媒體詢問時僅稱是「辦理私人事情」，有進一步消息會通知。

但有媒體指出，管浩鳴離開時所持的文件與進入辦事處時相同，有消息指，台北駐港辦事處人員拒絕其申請。

香港記者拍攝到管浩鳴手上透明塑膠文件夾內有香港聖公會教省辦事處信封、一張入台申請表、一張香港身分證及一本香港特區護照。記者提問「申請得如何」？管浩鳴說會回去和律師商量一下，隨後又稱不知道，表示陳同佳已將資料給了台灣 律師，律師應該有自己的處理途徑。

台灣陸委會昨晚發新聞稿呼籲港府應務實回應早先台灣提出的司法互助請求，強調本案涉及台港雙方管轄權及公權力行使，必須先完成法律程序，並由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳同佳到台入境問題。

本月12日，台灣士林地檢署收到律師提出的刑事陳報狀，內容提及陳同佳願意到台灣接受刑事審判，士檢於13日發函法務部國兩司，附上刑事陳報狀，請求陸委會向港府提出司法互助，要求調查取證及遣送被告等事項。

陳同佳的律師凃榆政說，陸委會指定單一窗口為刑事局兩岸科，理律事務所律師5日聯繫兩岸科鄭姓股長等人，雙方會面接洽陳赴台接受刑事偵查事宜，之後多次電話接洽。但刑事局表示，律師至刑事局時未提委任狀，無法認定是陳的辯護人，因此僅諮詢有關陳赴台投案事宜，雙方未溝通細節，若陸委會、移民 署同意陳赴台，將與港方協商赴台方式。

據了解，由於台方堅持單一窗口聯繫，移民署入出境單位處於被動，只能等陸委會等單位決定是否同意陳赴台及入境形式，才會配合作業。

台方沙盤推演，陳同佳被士林地檢署發布通緝，若在香港登上中華民國班機，等於進入台方領土，刑事局幹員可在機上逮捕，陪同飛回台；若搭乘非中華民國班機，警方須待飛機抵台降落，在入境時逮人。