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深圳同台習近平 港特首被「隔離」未戴口罩

香港新聞組／香港15日電
林鄭月娥的座位看起來似乎被隔離了。(視頻截圖)
林鄭月娥的座位看起來似乎被隔離了。(視頻截圖)

深圳經濟特區成立40周年慶祝大會14日舉行，中國國家主席習近平發表約40分鐘重要講話，提到要加強建設粵港澳大灣區，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活等。有眼尖網友發現，香港特首林鄭月娥沒戴口罩，坐在習近平身後一排座位，位處台上最右側，且被「隔離」一段距離。

香港01報導，央視的直播畫面顯示，港澳兩地特首林鄭月娥與賀一誠出席大會，與一眾中央領導人同坐於主席台，都沒戴口罩。不過，坐第二排最右邊的林鄭，與旁邊的中共國家發改委主任何立峰距離明顯隔開，目測與其他枱上領導人間隔一張桌子的距離。這種特別安排應該與當下的疫情大流行有關，出席大會的林鄭月娥特意被「隔離」。

據悉，林鄭9日曾出席香港管弦樂團音樂會，之後一名樂手確診新冠肺炎， 同場所有表演者須入住檢疫中心，但港府指林鄭沒與樂手接觸，並非密切接觸者。且林鄭月娥接受新冠病毒病毒檢測後，結果呈陰性。從直播畫面所見，林鄭的座位距離與身旁的國家發改委主任何立峰稍寬，未知是否要保持「社交距離」。

嘉賓進場時，國家主席習近平帶頭，之後國務院副總理韓正、劉鶴等人陸續進場。香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠分別坐在兩側，港澳辦主任夏寶龍、全國政協副主席董建華、梁振英等人也在主席台上，與台下嘉賓不同，各人未戴上口罩。

林鄭月娥 香港 習近平

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