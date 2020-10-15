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美擬制裁與10港官有大量資金往來金融機構

記者張文馨／華盛頓14日電
美國國務卿龐培歐稱，下一步將制裁與香港被點名者有大量資金往來的外國金融機構。(美聯社)
美國國務卿龐培歐稱，下一步將制裁與香港被點名者有大量資金往來的外國金融機構。(美聯社)

美國國務卿龐培歐14日點名香港特首林鄭月娥等10人，指其削弱香港自治，下一步將制裁與被點名者有大量資金往來的外國金融機構；另外，龐培歐致函美國教育機構管理階層，指港區國安法和孔子學院帶來的威脅，影響學術自由。

龐培歐8月7日宣布制裁林鄭月娥、中國國務院港澳辦公室主任夏寶龍等11人；龐培歐14日說，根據香港自治法要求，向國會提交報告，並點名前述11人中的10人，僅排除前警務處處長盧偉聰；另外，財政部60天內將確定與被點名者有重大交易往來的金融機構，也實施制裁。

美國總統川普承諾，要對破壞香港自由的個人採取行動，龐培歐14日指定林鄭月娥、港府律政司司長鄭若驊、政制及內地事務局局長曾國衛、維護國家安全公署署長鄭雁雄、維護國家安全委員會祕書長陳國基、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強、中國國務院港澳辦公室主任夏寶龍、副主任張曉明，與香港中聯辦主任駱惠寧，共10人。

龐培歐在報告中細數香港的最新狀況，包括反對派議員遭逮捕、教科書移除香港公民不服從和權力分立的篇章，以及港府發布支持香港民主的相關逮捕令。

港區國安法不僅在香港造成大批民主運動人士被捕，龐培歐和教育部長狄弗斯（Betsy DeVos）14日聯名遞交給美國教育機構行政階層的信件中，也談到此事。

這封信提到，這幾周以來，學生們無法在不忌憚港區國安法的狀況下，在美學習並討論中國的問題，部分美國教授主動隱瞞學生身分或是允許學生退出涉及中國的課程，因他們擔心中共會因學生在課堂發表的言論，迫害學生和家人。

這封信提到，至少一名美國人因在美國發表言論，被香港當局起訴，也有案例顯示，在美國留學的中國學生，他們的家人在中國被騷擾。

這封信說，中國的專制制度在美國校園造成的影響，引發前所未有的關注，後果也很重大，中共試圖透過孔子學院管控美國校園的言論，如今約有60所大專院校都有孔子學院，即便國務院8月中旬認定孔子學院美國中心為中共的外國使團，也不會直接影響其運作。

龐培歐敦促學校的行政部門在接受挹注時，密切觀察中共對校園言論自由的所作所為，確保學術對話的自由。

美國國務卿龐培歐稱，下一步將制裁與香港被點名者有大量資金往來的外國金融機構。(美...
美國國務卿龐培歐稱，下一步將制裁與香港被點名者有大量資金往來的外國金融機構。(美聯社)

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