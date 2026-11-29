上海國際戰略問題研究會會長嚴安林稱，九合一選舉改變的只是地方執政版圖，不能決定兩岸關係走向。（取自上海國際問題研究院）

AI摘要 文章摘要整理： 嚴安林認為台北市選舉反映民意偏好和平交流，蔣萬安連任將使雙城論壇延續，也顯示島內選舉對兩岸大局影響有限。

台灣「九合一」選舉結果出爐，上海國際戰略問題研究會會長嚴安林29日表示，這是一場地方層級選舉，改變的只是地方執政版圖，不能決定兩岸關係走向。但這場選舉釋放出清晰信號：台灣多數民眾想要和平、想要發展，不想要隔絕和戰爭。

中評社報導，嚴安林分析，台北市長選舉表面是市長選舉，背後是兩條路線的比拚：一條是兩岸和平發展，一條是衝突對抗。蔣萬安 一貫主張推動兩岸關係發展，多次舉辦上海台北雙城論壇 ；沈伯洋 的標籤則是黑熊學院院長、主張抗中保台，甚至否定、汙名化雙城論壇。即使選舉過程中雙方沒有反覆辯論兩岸議題，兩人自身的立場和身分已經把路線差異擺了出來。

對於「洋流」，嚴安林認為是人為造勢，有很大虛假成分，選票結果證明，這套操作改變不了台北市民對他的固有認知，「台獨」在台灣至少在台北沒有市場。

談及雙城論壇，嚴安林表示，蔣萬安連任意味著雙城論壇可以繼續辦下去；如果沈伯洋當選，雙方路線完全不同，缺少交流基礎，論壇基本很難舉辦。「相當於台北市民直接用選票選擇了雙城論壇。」他說，在智能經濟時代，雙城論壇對兩座城市的發展提升很有必要，城市層面交流的作用不容低估。

嚴安林強調，九合一選舉比拚的是地方治理、候選人適配度。台灣政局只是影響兩岸關係的眾多因素之一，此外還有國際局勢、中國發展、兩岸關係內在演進邏輯等；隨著兩岸實力對比持續變化，中國因素的權重還在持續上升。因此，台灣島內選舉結果會給兩岸關係帶來一定擾動，但影響有限，「島內政局不管它怎麼變，當然改變不了兩岸關係發展方向，這是客觀事實」。