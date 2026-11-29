南韓想借熊貓告吹 中國駐南韓大使：民意不具備
南韓總統李在明提出自中國租借熊貓落戶光州的計畫，因光州雙年展「台灣館」爭議引發中方強烈不滿，致計畫暫時告吹。
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南韓總統李在明提出自中國租借熊貓落戶光州的計畫，因光州雙年展「台灣館」爭議引發中方強烈不滿，致計畫暫時告吹。
南韓總統李在明今年1月訪華時曾向中國國家主席習近平提出希望租借一對熊貓並安置於南韓光州牛峙動物園，但據韓媒報導，李在明的期望已暫時告吹。中國駐南韓大使戴兵26日表示，受8月光州雙年展「台灣館」爭議影響，中方向光州地區出借大貓熊計畫難以推進，「我們認為民意和輿論都還不具備條件」，希望韓方「從這件事中汲取教訓，充分認識涉台問題的高度敏感性，堅定恪守一個中國原則」，為今後大熊貓來韓創造條件。
今年1月，南韓總統李在明訪華與國家主席習近平會談，提出租借一對熊貓的想法，計畫安置於光州牛峙動物園。不過，據KBS等多家韓媒報導，這一請求實際上已告吹。
中國駐南韓大使戴兵26日會見南韓記者時表示，受光州雙年展「台灣館」爭議影響，向光州地區出借大貓熊的計畫變得難以推進，考慮到輿論等因素，難以欣然同意向全南光州租借熊貓。
戴兵提及今年8月光州雙年展上因「台灣館」引發的爭議，當時，雙年展主辦方應台灣方面的要求，將「國立台灣美術館」改為「台灣館」，中方對此提出抗議並撤展。
戴兵表示，南韓此舉違反「一個中國」原則，中國國內反對租借熊貓給南韓的輿論日益高漲，「對於向南韓送大熊貓並落戶光州，我們認為民意和輿論都還不具備條件」。他還表示，作為中國駐韓大使，對這一事件深感遺憾，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不容觸碰的紅線，希望韓方「從這件事中汲取教訓，充分認識涉台問題的高度敏感性，堅定恪守一個中國原則，避免再度干擾中韓關係」，並為今後大熊貓來韓創造條件。
戴兵並表示，中韓元首於亞太經合會期間在深圳會晤36分鐘，氣氛坦誠、友好、深入。從去年慶州，到今年1月北京，再到深圳，一年時間習近平主席同李在明總統三次會晤，在中韓外交史上十分罕見，充分體現兩國元首對中韓關係發展的高度重視和戰略引領。
李在明今年1月訪華時，向習近平提出希望租借一對熊貓，並計畫安置在南韓光州牛峙動物園，作為推動中韓交流的一項構想。 中方指光州雙年展「台灣館」爭議觸碰一個中國原則，導致中國國內反對聲浪升高，因此認為民意與輿論都還不具備向南韓出借熊貓的條件。 戴兵希望韓方從這次爭議中汲取教訓，充分認識涉台問題的高度敏感性，堅定恪守一個中國原則，避免再度干擾中韓關係，為未來熊貓來韓創造條件。
精華 FAQ
李在明今年1月訪華時，向習近平提出希望租借一對熊貓，並計畫安置在南韓光州牛峙動物園，作為推動中韓交流的一項構想。
中方指光州雙年展「台灣館」爭議觸碰一個中國原則，導致中國國內反對聲浪升高，因此認為民意與輿論都還不具備向南韓出借熊貓的條件。
戴兵希望韓方從這次爭議中汲取教訓，充分認識涉台問題的高度敏感性，堅定恪守一個中國原則，避免再度干擾中韓關係，為未來熊貓來韓創造條件。
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