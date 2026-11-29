福寶是第一隻在南韓出生的熊貓，是中國於2016年租借的兩隻熊貓樂寶和愛寶的小孩。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 南韓總統李在明提出自中國租借熊貓落戶光州的計畫，因光州雙年展「台灣館」爭議引發中方強烈不滿，致計畫暫時告吹。

南韓 總統李在明 今年1月訪華時曾向中國國家主席習近平 提出希望租借一對熊貓並安置於南韓光州牛峙動物園，但據韓媒報導，李在明的期望已暫時告吹。中國駐南韓大使戴兵26日表示，受8月光州雙年展「台灣館」爭議影響，中方向光州地區出借大貓熊計畫難以推進，「我們認為民意和輿論都還不具備條件」，希望韓方「從這件事中汲取教訓，充分認識涉台問題的高度敏感性，堅定恪守一個中國原則」，為今後大熊貓來韓創造條件。

今年1月，南韓總統李在明訪華與國家主席習近平會談，提出租借一對熊貓的想法，計畫安置於光州牛峙動物園。不過，據KBS等多家韓媒報導，這一請求實際上已告吹。

‌中國駐南韓大使戴兵26日會見南韓記者時表示，受光州雙年展「台灣館」爭議影響，向光州地區出借大貓熊的計畫變得難以推進，考慮到輿論等因素，難以欣然同意向全南光州租借熊貓。

戴兵提及今年8月光州雙年展上因「台灣館」引發的爭議，當時，雙年展主辦方應台灣方面的要求，將「國立台灣美術館」改為「台灣館」，中方對此提出抗議並撤展。

戴兵表示，南韓此舉違反「一個中國」原則，中國國內反對租借熊貓給南韓的輿論日益高漲，「對於向南韓送大熊貓並落戶光州，我們認為民意和輿論都還不具備條件」。他還表示，作為中國駐韓大使，對這一事件深感遺憾，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不容觸碰的紅線，希望韓方「從這件事中汲取教訓，充分認識涉台問題的高度敏感性，堅定恪守一個中國原則，避免再度干擾中韓關係」，並為今後大熊貓來韓創造條件。

戴兵並表示，中韓元首於亞太經合會期間在深圳會晤36分鐘，氣氛坦誠、友好、深入。從去年慶州，到今年1月北京，再到深圳，一年時間習近平主席同李在明總統三次會晤，在中韓外交史上十分罕見，充分體現兩國元首對中韓關係發展的高度重視和戰略引領。