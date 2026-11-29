日本長崎市公布2026年度完成更新原爆資料館展板內容。（翻攝自原爆資料館官網）

AI摘要 文章摘要整理： 長崎原爆資料館將更新展板，南京相關表述改為「南京事件」，中方批評此舉淡化史實，日方則稱依教科書與官方記載調整。

日本 共同社報導，日本長崎市27日召開長崎原子彈爆炸資料館運營審議會，公布計畫2026年度內完成更新的展板的確定版本。關於日軍製造的南京事件，文字介紹中將現在的「大屠殺」改為「殺害大量平民和俘虜的南京事件」。對於日軍在中國的行為，則表述為「侵略」。

報導稱，上述內容均遵循了最終方案。對於改為「南京事件」的做法，長崎市方面在審議會上解釋稱，參考了中學歷史教科書的表述以及外務省官網的相關記載等。多名委員表示擔憂，認為這項修改可能招致國外批評。中國外交部已對此表示反對。

展示更新工作目前已部分啟動，預計明年3月中旬將全部完成。

今年6月5日，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上被問到長崎市計畫在2026年度內完成長崎核爆資料館展板的更新工作。館內有關南京大屠殺的展板文案計畫將不再使用「大屠殺」，改為「殺害眾多平民和俘虜的南京事件」時，她表示，南京大屠殺是日本軍國主義所犯下的殘暴罪行，鐵證如山，不容竄改。東京審判明確認定日軍在南京的暴行是「屠殺」，而不是所謂「事件」。

她當時表示， 《遠東國際軍事法庭判決書》用專章論述「日軍在南京的暴行」，透過大量倖存者證詞、第三方外籍人士記錄和日軍檔案，以國際司法判決形式判定了侵華日軍製造南京大屠殺的滔天罪行。南京大屠殺元兇松井石根被處以絞刑當甲級戰犯。

她說，「歷史不容翻案。我注意到許多日本核爆倖存者、長崎市民團體和有識之士呼籲應正確、完整反映日本軍國主義作為加害者的罪行和歷史。我們敦促日方深刻反省戰爭罪責，同軍國主義徹底切割。」