巴基斯坦總理夏立夫28日與巴基斯坦航天員齊尚·阿里進行了「天地通話」。 (視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 巴基斯坦總理夏立夫與在中國天宮執行任務的巴國航天員阿里以中文天地通話，凸顯中巴航太合作的新里程碑。

中巴航太 合作再添象徵性一幕。巴基斯坦 總理夏立夫28日與首位進入中國天宮(太空站)執行任務的巴國航天員穆罕默德．齊尚．阿里進行天地通話，雙方不約而同以中文表達中巴友誼。夏立夫多次稱呼「兄弟」，強調兩國情誼已延伸至太空。

根據中國載人航天工程網站消息，夏立夫與巴基斯坦國防軍司令兼陸軍參謀長穆尼爾，當日在巴基斯坦太空與高層大氣研究委員會總部，與正在中國天宮執行神舟24號載人飛行任務的阿里通話。這是首次有外國領導人與中國天宮內執行任務的外籍航天員進行天地通話。

據報導，阿里出身巴基斯坦空軍，曾任飛行員，具有中校軍銜，此次成為中國載人航天首位外國合作夥伴派出的航天員，象徵中巴航太合作進入新階段。夏立夫表示，巴基斯坦成為中國載人航天首個外國夥伴，是兩國建交75周年的重要紀念，巴方將永遠銘記這份榮譽。

夏立夫此前也表示，巴基斯坦首位航天員成功進入太空，承載著全國2.4億人民的共同夢想，標誌中巴「鐵桿友誼」邁向星辰大海。巴方期待與中國共同和平探索、利用外太空，深化全天候戰略合作夥伴關係。

中國駐巴基斯坦大使姜再冬26日會見夏立夫時，雙方也就航太合作等領域交換意見。姜再冬祝賀巴方航天員成功進入太空，表示中國願繼續深化包括航太在內的各領域合作，推動構建更緊密的中巴命運共同體。

中國國家主席習近平與巴基斯坦總統扎達里25日亦互致賀電。習近平表示，中國願與包括巴基斯坦在內的各國深化航太國際合作，和平利用外太空，讓探索成果更好惠及全人類。

神舟24號載人飛船搭乘長征2號F遙24運載火箭，於11月25日上午8時18分在酒泉衛星發射中心升空，當日中午11時56分與天宮站對接。阿里將完成短期聯合飛行任務，並依安排搭乘神舟23號太空船返回地球。

巴基斯坦總理夏立夫28日與巴基斯坦航天員齊尚·阿里(圖)進行了「天地通話」。 (視頻截圖)