神舟23號和神舟24號航天員28日進行交接儀式，移交中國空間站的鑰匙。交接完成後，乘組之間互贈來自「天宮」的神秘禮物。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 神舟23號與神舟24號乘組在中國空間站完成交接，阿里等人將返航並帶回「天宮」神秘禮物，朱楊柱則留軌執行一年期駐留試驗。

神舟23號和神舟24號航天員28日下午進行交接儀式，移交中國空間站的鑰匙。根據任務計畫安排，巴基斯坦 航天員穆罕默德‧齊尚‧阿里將乘坐神舟23號飛船返回，航天員朱楊柱將留軌完成一年期在軌駐留試驗，與指令長湯洪波、航天員武毅共同執行神舟24號載人飛行任務。

大公報報導，據中國載人航天工程辦公室介紹，截至目前，航天員張志遠、黎家盈、阿里已完成全部既定任務，航天員張志遠將擔任神舟23號返回任務指令長。

交接完成後，乘組之間還互贈來自「天宮」的神祕禮物。張志遠、黎家盈、阿里將於近日搭乘飛船返回東風著陸場，並帶回來自「天宮」的「神祕禮物」。

目前，東風著陸場及各參試系統正在緊鑼密鼓做好迎接航天員回家的各項準備。近年來，神舟飛船不斷升級。從空間站返回地面，現在只需要5.5個小時。

5月24日23時08分，神舟23號載人飛船從酒泉衛星發射中心發射，乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成，黎家盈擔任載荷專家。她是中國載人航天工程從港澳地區選拔出的首位女性載荷專家，首次執行任務就在太空工作約190天，成為中國單次在軌時間最長的女航天員。

28日，在空間站交接儀式上，黎家盈與阿里完成在軌交接，鄭重簽下自己的名字。交接完成後，乘組之間還互贈來自「天宮」的神祕禮物。湯洪波把取名「奮鬥」的禮物送給張志遠，代表中國航天事業經過幾十年幾代人接續奮鬥，現在成就輝煌，未來可期。武毅把取名「幸福」的禮物送給黎家盈，飽含對香港社會經濟繁榮發展、人民生活幸福平安的祝福；朱楊柱把取名「友誼」的禮物送給阿里，寓意中巴兩國友誼長青、合作共贏，兩國人民感情比蜜還甜。阿里說，「謝謝，中巴友誼，牢不可破」。

另據澎湃新聞報導，11月28日晚，中國探月工程嫦娥6號從月球背面採回的月壤樣品在上海科技館「從地球到天宮」展覽上與觀眾見面。

展櫃中的月壤共85.5毫克，與科學家用來確定月背火山噴發年代的岩屑來自同一批樣品。展期從12月1日起為期兩個月，公眾無需購買科技館門票，即可在館內地下一層公共區域近距離觀看人類首次獲取的月背樣品。

人類首次獲取的月背月壤在上海科技館亮相。（取材自澎湃新聞）