殲35A機身噴塗AVIC的logo，被猜測將對外出口。（取材自四川在線）

AI摘要 文章摘要整理： 殲35A抵達珠海參加第16屆航展，改噴AVIC標識引發外界猜測其可能面向國際軍貿，但專家認為目前仍不能據此判定已啟動出口。

中國新一代隱身戰機殲35A飛抵珠海參加第16屆中國航展，機身上新出現的「AVIC」標識引發關注。由於該機將在中國航空工業集團展台中央靜態展示，外界猜測殲35A是否正準備進軍國際軍貿市場。

環球網報導，殲35A於28日抵達珠海，將首次以真機形式進入航展1號館展出。與2年前首次公開亮相時不同，此次機身未見空軍機徽，改為噴塗中國航空工業「AVIC」標誌。此前抵達的無偵8也採用相同標識，與過去空軍機徽塗裝有所不同。

這項細節引起軍事觀察人士聯想，認為可能與航空工業展示自有產品、拓展海外市場有關。近期哈薩克曾表示，計畫在2年內擁有第五代戰機，也讓外界猜測殲35A是否可能成為潛在選項。不過，相關推論尚未獲得證實，不能據此認定中國已啟動出口。

軍事專家張學峰指出，僅從此次殲35A外觀，難以判斷是否為外貿型機。由於戰機將在航空工業集團展台中央展出，機身噴塗「AVIC」標識並不意外，具體定位仍須觀察航展後續安排。他認為，殲35A首次以真機形式在航展靜態展示，本身就值得關注。

據報導，殲35A由中國航空工業集團自主研製，採用隱身、氣動一體化設計，具備制空作戰能力，並兼顧對地、對海打擊任務。軍事專家傅前哨表示，若未來推出出口型，殲35A在動力、機動性、雷達探測及隱身性能等方面，可能具備市場競爭力。

然而，機身標識改變並不等於正式宣布出口。殲35A是否推出外貿版本、潛在客戶為何，仍有待官方進一步說明。

殲35A 28日飛抵廣東珠海，它將在第16屆中國國際航空航天博覽會上，首次以真機形式亮相中國航空工業集團展台，面向觀眾做近距離靜態展示。(中新社)