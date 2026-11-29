殲35A 28日飛抵廣東珠海，它將在第16屆中國國際航空航天博覽會上，首次以真機形式亮相，面向觀眾做近距離靜態展示。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 珠海第16屆航展展前多型軍機陸續抵達，殲35A首次以真機進入展館並安排飛行展示，成為本屆最受矚目的焦點之一。

中國第16屆國際航空航天博覽會將於12月7日至13日在珠海舉行，展前各型參展飛機陸續抵達，珠海金灣機場進入「接機模式」。其中，殲35A於11月28日飛抵，將首次以真機進入展館靜態展示，並安排飛行展示，成為本屆航展重磅看點。

綜合看看新聞Knews、大公報報導，大型水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」11月25日降落金灣機場，成為本屆航展首架抵場的大型主力機型。27日，運輸機運9「麒鵬」及轟炸機轟6K「戰神」已先行抵達；28日，殲35A、殲10C「猛龍」及殲11BS「應龍」也陸續落地。多款主力機型接連到場，顯示展前準備已進入密集階段。

空軍此次採取「飛行展示＋地面靜態展示」方式，選派33型、60餘件裝備參展。殲35A將在航展期間進行空中飛行展示，同時首次以真機形式進入主場館1號館，讓觀眾近距離觀察。這是殲35A首次以真機方式落地珠海並進入展館，從空中飛過到展場內展示，呈現方式更為完整，也讓觀眾有機會觀察機體外形與設計細節。

資深航迷譚先生表示，殲35A在上屆航展首度飛行亮相，曾「驚鴻一瞥、驚艷全場」。當時一般觀眾只能遠距離觀看戰機掠過天空；時隔約2年，這款國產第五代隱身戰機再次來到珠海，將由動態飛行延伸至靜態展出，觀展體驗明顯不同。

軍事專家宋忠平指出，殲35A是新一代中型隱身多用途戰機，真機進入展館展示，意味機型研製與試飛進展趨於成熟，可能朝批量列裝階段推進。其隱身設計及精密製造工藝得以直觀呈現，也可展示中國航空工業相關產業鏈的自主能力。宋忠平並表示，珠海航展是對外軍貿交流窗口，殲35A未來有望成為國產航空裝備出口及國際防務合作的選項之一。

殲35A 28日飛抵廣東珠海，它將在第16屆中國國際航空航天博覽會上，首次以真機形式亮相中國航空工業集團展台，面向觀眾做近距離靜態展示。(中新社)

據報導，殲35A與殲20被視為中國空軍第五代戰機「雙子星」。宋忠平認為，兩者可形成高低搭配、輕重互補的戰機組合，在作戰能力上相互補充，進一步提升空軍整體作戰效能。殲35系列採「一機多型、空海孿生」設計，殲35供海軍使用，殲35A供空軍使用，並已先後參與閱兵及航母彈射起飛等重要展示，逐步融入海空力量發展。

此次殲35A真機展示也與空中表演形成呼應，讓觀眾從不同角度認識同一型戰機。航展不僅是飛行性能的展示平台，也提供航空企業、專業人士及國際客戶交流的機會，相關裝備能否獲得後續關注，仍有待展會期間進一步觀察。

此外，本屆航展還將迎來直20T首秀，陸軍多款裝備也預計亮相，與空軍主力機型共同呈現中國航空及軍事裝備發展成果。隨著AG600、運9、轟6K及多型戰機陸續抵珠，航展展前集結氣氛升溫。殲35A動態飛行與真機靜態展示的雙重亮相，則是本屆最受矚目的焦點之一。

殲35A 28日飛抵廣東珠海，它將在第16屆中國國際航空航天博覽會上，首次以真機形式亮相中國航空工業集團展台，面向觀眾做近距離靜態展示。(中新社)

兩架殲11BS 28日飛抵廣東珠海，它們將在第16中國國際航空航天博覽會上展示。 (中新社)