瑞銀預期，中國國產GPU出貨量在2027年將達約370萬顆。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 瑞銀預期中國AI算力需求將快速擴張，帶動國產AI加速器市占率與市場規模大幅提升，但HBM短缺與先進產能限制仍是短期瓶頸。

瑞銀證券中國科技研究主管俞佳團隊最新報告顯示，2030年中國國產AI加速器市場規模將逼近2兆元(人民幣，下同)。本土廠商在中國AI加速器市場的合計市占率，預計2027年達83%、2028年升至88%。

瑞銀指出，中國AI加速器產業仍處於發展初期，市場演變受到AI模型發展、算力需求、技術路線、供應可得性、政策支援及國產替代進度等多重因素影響。年出貨量有望從2025年170萬顆增至2030年1040萬顆，年複合成長率約72%。

俞佳認為，中國市場對GPU與AI加速器的需求正快速上漲，核心驅動力來自境內AI基礎設施擴張、資本投入增加、技術自主訴求提升，以及AI智慧體（AI代理）等各類AI應用的蓬勃發展。

然而，高頻寬記憶體（HBM）短缺，加上先進晶片製造產能有限，預料將限制今年與明年的出貨表現。瑞銀預期，中國國產GPU出貨量在2027年將達約370萬顆，2028年增至550萬顆，但仍比預估需求低20%至30%。

報告指出，未來一到兩年，晶片廠商能否獲得充足的製造產能與核心零組件，將成為最核心的競爭優勢。

IDC資料顯示，今年上半年，Nvidia輝達(另稱英偉達)在中國出貨67.8萬顆AI加速器，年減44%；華為AI加速器的出貨量從去年上半年的30萬顆增至今年同期的57.2萬顆，其市占率達到28%，與輝達的差距縮小至6個百分點；阿里巴巴旗下晶片設計子公司平頭哥占比7%；寒武紀占比5%；百度昆侖芯占比4%；海光占比3%。

值得注意的是，瑞銀這份報告發布於美國BIS最新公布對中國AI出口管制新規之後，該新規將限制範圍延伸至第三國資料中心的遠端算力服務，試圖堵住中國廠商透過境外雲平台獲取先進美國晶片的路徑。同時，新規還進一步收緊晶圓代工和先進封裝服務無需申請許可的推定規則。

瑞銀認為，中國扶持國產GPU生態建設，不僅有助於降低對海外算力基礎設施的依賴，也將加速AI技術在境內企業的普及速度，並拓寬應用場景覆蓋範圍。