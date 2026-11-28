中國前廣西壯族自治區主席藍天立涉貪，一審判死緩。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 廣西前主席藍天立因受賄5.87億元，一審被判死緩，期滿後減為無期徒刑但終身監禁，且不得減刑與假釋。

中國反腐再傳重大案件。廣西壯族自治區政府前主席藍天立因收受賄賂高達5.87億元(人民幣，下同)，一審遭判死刑 、緩期2年執行，期滿減為無期徒刑後，須終身監禁，不得減刑、假釋，另遭沒收個人全部財產。

據法院通報，現年64歲的藍天立於2008年至2025年間，利用擔任廣西河池市委書記、自治區政府副主席、自治區政協主席，以及自治區黨委副書記、政府主席等職務便利，為企業及個人在企業經營、工程項目承攬、幹部選拔任用等事項提供協助，藉此收受財物共計5.87億餘元。

法院認定，藍天立受賄數額特別巨大，犯罪行為使國家和人民利益遭受特別重大損失，依法應判處死刑。不過，考量他部分受賄犯罪具有未遂情節，到案後如實供述罪行，並主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，加上認罪悔罪、積極退贓，多數犯罪所得已追回，因此判處死緩，而非立即執行死刑。

依判決，藍天立死緩期滿後將依法減為無期徒刑，但須終身監禁，不得減刑、假釋；剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。已追繳的犯罪所得及孳息將依法上繳國庫，尚未追回的部分則繼續追繳。

公開資料顯示，藍天立長期在廣西任職，2011年起擔任自治區政府副主席，2018年升任自治區政協主席，2020年轉任自治區黨委副書記、政府代主席，並於2021年1月正式出任廣西壯族自治區政府主席。

藍天立於2025年5月任內落馬，同年12月遭開除中共黨籍及公職。今年4月，檢察機關對他提起公訴，7月法院公開審理案件，藍天立當庭認罪悔罪。此次判決也為這起涉及地方高層官員、金額高達數億元的貪腐案件作出一審裁決。