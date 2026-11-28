美國宣布最新一輪加徵關稅作為勢將加劇與中國的貿易緊張，讓北京成為華府透過施壓其他國家以懲罰這個世界工廠、進而重塑全球貿易秩序的主要目標。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國將關稅矛頭重新指向中國，並藉此要求其他國家調整對中經貿關係；中國學者則認為，20%關稅上限反映元首共識仍在一定程度上緩和衝突。

美國總統川普 再度將關稅 矛頭指向中國，試圖透過提高貿易壁壘，削弱北京在全球供應鏈 的主導地位。路透與紐約時報分析，華府不僅要對中國施壓，更希望藉由關稅迫使其他貿易夥伴重新調整對中經貿關係，進一步重塑全球貿易秩序。但有中國學者認為，此次對中關稅措施限定在20%，反映元首共識仍對雙邊摩擦發揮一定緩和作用。

路透指出，中國仍是美國最新一輪貿易措施的主要目標。川普政府雖暫時將對中新增關稅限制在20%，但若雙方貿易休兵協議明年1月到期，且未能達成延長安排，中國商品面臨的關稅可能進一步升高。美方保留加徵關稅的空間，目的之一是確保未來若中美貿易戰再度升溫，華府仍握有談判籌碼。

報導指出，中國對全球供應的貢獻大於對需求的貢獻，加上家庭消費疲弱、出口依賴加深，使北京與主要貿易夥伴之間的經貿摩擦持續升高。中國貿易順差預料連續第二年大幅超過1兆美元，歐盟等經濟體也開始考慮採取更多貿易防衛措施。分析認為，當美國提高對中關稅，部分中國商品可能轉往其他市場，讓歐洲及亞洲國家承受更大的進口競爭壓力。

川普政府的策略也不只針對中國，而是將壓力擴及與北京保持密切經貿往來的國家。美國要求貿易夥伴限制中國商品、投資及供應鏈依賴，試圖讓更多國家配合華府的對中經貿政策。這代表美國正把關稅從雙邊貿易工具，擴大為牽動國際經濟關係的施壓手段。

中國人民大學國際關係學院副教授梁雪村分析，中美元首雖有維持戰略穩定的政治意願，但落實到工作層面仍有很長的路要走。此次對中關稅措施限定在20%，反映元首共識仍對雙邊摩擦發揮一定緩和作用，但不代表經貿衝突就此消失。

梁雪村表示，中美貿易戰從2018年開始，持續摩擦相當長的一段時間，即使兩國元首對於建設戰略穩定性有較強政治意願，但落實到工作層面上，仍有很遠的一條路要走。

梁雪村強調，這次301調查的啟動時間是在APEC之前，從工作層面上來講，一定要有調查結果，但也要注意到，這次針對中國的關稅措施，目前限定在20%。她認為，這是基於去年釜山兩國首腦會面達成的共識，「可能不能完全停止雙邊摩擦，但是領導人的高層意願仍然在工作層面上起到一定的緩和作用」。

APEC川習會後，美方宣布準備對中國等多個經濟體加徵關稅，引起中方反彈。圖為舉辦APEC的深圳市景。(記者廖士鋒╱攝影)