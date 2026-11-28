中國股市近期面臨賣壓，官方「國家隊」加大護盤力道，截至11月6日的一周內，相關9檔ETF吸金逾人民幣1560億元，創彭博統計以來單周新高。圖為在上海陸家嘴金融城的人行天橋上，實時滾動著股市行情。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 國常會密集定調穩市，帶動A股上演大漲行情，科創板快速收復全年跌幅；同時兩融鬆綁下周生效，市場預期再添約4000億增量資金。

11月27日，在國常會宣示「國家隊」穩市一攬子相關政策安排下，頂層救市規格拉滿，成為市場爆發的定海神針，A股上演「大奇蹟日」，多個股吧高呼「924行情」回來了。有分析指出，高層在午間重磅出手，國家隊抄底力度已超「924」，下周還有4000億（人民幣，下同）加槓桿利好，已有券商發聲：進攻是最好的防禦，現在就是底部，「漲停，提前下班。下個月躺平」。

國常會一個月內兩次重點提及股市，通稿首次明確提出加力發揮國家隊穩市作用，優化中央匯金類平準基金功能、保障充足流動性；同時提出謀畫增量政策、引導中長期資金入市、鼓勵上市公司分紅回購等一攬子安排。「幾乎句句是重點」推高了A股行情，整個市場不到200股下跌，沒有跌停個股，近5400股上漲，426股漲停，4300股漲超5%。多支寬基ETF放量大漲，科創板一天漲回全年跌幅。

回顧「924行情」，央行 、金融監管總局、證監會負責人同台國新辦發布會，推出超預期一攬子穩增長和穩資本市場政策，扭轉了A股長期悲觀預期。後續中央政治局會議進一步確認「努力提振資本市場，引導中長期資金入市」。

此次救市同樣規格超預期，從上周末「三箭齊發」，到「國家隊」密集出手，再到今日國常會重磅定調，史無前例首次在一個月內兩次密集提及資本市場。

多個股吧高呼「924行情」回來了，不少網友和投資人還製作了多個相關歡慶哏圖 。報導認為，「國家隊」有望再次成為贏家，據統計，9月1日到11月26日，僅僅57個交易日，9支核心寬基ETF合計淨申購了6759.6億元，這個力度已經超過「924行情」前全年水平，2024年1月1日到9月20日，8個多月時間裡淨申購額為6716.5億元。此次接近上一輪的三倍。上一次，「國家隊」買買買，一直買到市場相信，這一次歷史重現。

值得注意的是，下周一還有重磅利好加持，滬深北交易所調整融資保證金比例生效，融資買入證券的最低保證金比例由100%調低至80%，據測算「兩融鬆綁」有望釋放4000億增量資金。

東方財富證券首席策略陳果指出，進攻是最好的防禦，現在就是今年底部。半夏投資李蓓則調侃，「漲停，提前下班。下個月躺平。」