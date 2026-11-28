中國監管機構射出「穩市三箭」，包括自11月30日起，將融資保證金比率由100%降至80%，有助活絡A股市場。圖為成都某證券交易大廳，一股民邊吃午餐邊緊盯股市行情大屏。(中新社資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 北京罕見在國務院常務會議明示「國家隊」護盤，帶動A股與港股強彈，但後續效果仍取決於具體政策與基本面改善。

中國股市近期持續承壓，北京當局罕見釋出強烈護盤訊號。中國國務院 常務會議首度在新聞稿中明確提及「國家隊」，要求加大穩定市場力度，並強化中央匯金公司的類「平準基金」功能。消息帶動市場信心回升，A股27日午後強勢反彈，多項主要指數大幅收高。

綜合新華社、路透及彭博等媒體報導，市場對政策訊號迅速作出反應。27日收盤，上證指數上漲3.7%，深證成指漲幅超過7%，創業板指上漲逾11%，科創綜指更大漲超過14%。全市場超過5300檔個股收紅，逾400檔個股漲停，成交額突破人民幣2兆元，創下2024年10月8日以來最大單日成交紀錄。香港股市也同步走揚，恒生指數上漲約2%，恒生科技指數漲幅約6%。

報導指出，中國國務院總理李強27日主持召開國務院常務會議，研究深化資本市場投融資改革。會議指出，資本市場關係經濟發展大局，必須持續完善穩市機制，推動上市公司加大分紅及股票回購力度，並加力發揮「國家隊」穩市作用，進一步優化中央匯金公司的類「平準基金」功能，提供充足流動性保障。

值得注意的是，這是「國家隊」一詞首次出現在國務院常務會議新聞稿。所謂「國家隊」，是市場對中國國有投資機構的統稱，通常由主權財富基金中國投資有限責任公司旗下的中央匯金公司牽頭，也包括中國證券金融集團、中國誠通控股集團及中國改革控股集團等。這些機構過去常在股市承壓時進場買入股票，被視為官方穩定市場的重要力量。

會議同時提出，應完善保險資金、企業年金及社保基金等中長期資金入市的支持政策，擴大長期投資力量，並加快發展多層次資本市場、強化全鏈條監管，保障投資者合法權益。此外，官方也強調防範海外市場風險外溢，顯示穩市政策不只著眼國內資金，也將外部金融環境納入考量。

中國官媒分析，此次會議釋出多項明確訊號，包括加強國家隊護盤、引導長期資金入市，以及研究推出更多增量政策。前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，政策目的在於維護A股穩定、提振投資者信心，為資本市場長期發展提供支撐。

據報導，此次公告時機同樣引起關注。國常會過去多在傍晚或股市收盤後發布消息，這次卻選在27日中午休市期間公布，讓投資人能在下午開盤前消化政策內容。官方首次將「國家隊」寫入會議新聞稿，被市場解讀為北京更明確表態將介入穩定股市。

不過，政策訊號能否轉化為持續的市場動能，仍有待觀察。路透指出，官方尚未說明國家隊將採取哪些具體交易方式，也未公布預計投入的資金規模。另一方面，企業獲利疲弱及經濟成長動能不足等問題仍然存在。