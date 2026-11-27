黃仁勳19年前接受央視訪問，稱「我的父母都是中國人(Chinese)，他們只和我講中文，也用中國的方式養育我」。(取材自央視)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳2007年受訪自稱「中國企業家」的影片再度流傳，引發外界對其文化認同與Chinese翻譯差異的討論。

Nvidia輝達 (另稱英偉達)執行長黃仁勳 19年前接受央視訪問的一段影片，近日重新流傳。他當時談及家庭背景與中國文化，表示父母都是中國人，只用中文與他溝通，也以中國方式養育他，更直言「我也是中國企業家」，相關言論再度引發外界對其文化認同的討論。

上述訪問出自央視財經頻道「對話」節目，於2007年3月播出。當時黃仁勳接受環球時報記者提問，談到中國企業家相較西方企業家的競爭力時，直接回答：「我也是中國企業家。」

黃仁勳當時連用數個「Chinese」來回答，稱父母都是中國人，只和他說中文，也用中國方式養育他。他並將中國文化的優勢歸納為三點。首先是父母對子女的期待與投入，認為中國父母將希望寄託在孩子身上，這種力量不容低估，也是中國人內在的精神動力。

其次是勤奮與堅持。他認為，中國文化重視努力不懈、持續工作，這種永不停歇的精神，能形成強大的競爭能量。

第三點則是奉獻與犧牲，他指出，若要成就偉大事業，就必須理解自我犧牲的重要性。

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影片再度受到關注，也讓「Chinese」一詞的翻譯與身分意涵引發討論。黃仁勳出生於台灣，9歲赴美，後來取得美國國籍。中文通常以「華人」或「華裔」描述血緣與文化背景，「中國人」則可能涉及國籍認定；英文「Chinese」卻可同時指涉族裔、文化及國籍，語意並不完全相同。

值得注意的是，黃仁勳在訪談中不只以「Chinese」形容自己，還以「我們」稱呼中國人。2025年7月，他赴中國出席第3屆中國國際供應鏈促進博覽會時，穿著唐裝亮相，並首度以中文致詞，再度展現與華人文化的連結。

這段相隔19年的訪問之所以引發熱議，除了黃仁勳如今已是全球科技產業的重要領袖，也反映外界對其文化背景與身分認同的關注。不過，文化認同與國籍並非同一概念，解讀當年言論仍須回到英文原意及當時語境。