日本人氣IP寶可夢現身上海進博會展館，相關商品與品牌活動吸引眾多中國民眾前來觀展。(記者謝守真／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 中日關係因「台灣有事」言論持續緊張，進博會上的日企一面加碼中國市場，一面對政治風險避談，反映商業利益與外交壓力並存。

日本 首相高市早苗 去年11月7日發表「台灣有事 」相關言論，引發中日關係緊張已超過一年，今年11月初舉辦的第九屆中國國際進口博覽會（進博會）上，多家參展日企顯現不願多談的顧慮，讓中日對抗下的日企處境更加謹慎。

第9屆進博會約有320家日資企業參展，規模與去年持平。經記者實地走訪多家日企展台發現，從汽車、服飾到電子零組件，日本企業仍積極展示產品與在中國市場的投資計畫。只是，政治氣氛與商業布局之間，似乎存在一道界線：企業仍想做中國生意，但願意談論政治風險的不多。

其中，豐田汽車是進博會自第一屆以來每年都參展的企業之一，豐田（中國）投資有限公司項目經理張晶表示，豐田持續投資中國市場，會依當地需求調整策略。被問到中日關係緊張一年來，是否影響在中國的經營？張晶坦言，「可能會有一些輿論方面的影響」，但若企業認為方向正確，就會堅定走下去。公司仍看好中國市場。

優衣庫是第七年參加進博會，品牌公關劉逸珉被問到中日關係，他低調表示，「這個問題其實我不能正面的回答」，同時他引述公司最新財報指，中國業務「增收增益」，公司仍看好市場，會持續開市及改造門市。

另一家日本企業松下也持續加碼。松下計畫到2028年在中國投資人民幣22億元(約3.3億美元)，松下控股社長楠見雄規表示，「如果不能在中國市場競爭，就無法在全球市場競爭」。

從豐田、優衣庫到松下，日企仍將中國視為重要市場，只是投資方向與經營方式已隨市場競爭而調整。

一名長期在上海工作的日本民眾表示，近年日本企業談到中國市場愈來愈保守，尤其公開發言相當謹慎，擔心在敏感政治氣氛下說錯話引發反應。他認為，中日關係緊張確實對部分在中國生活的日本人造成影響，雙方學生交流也出現變化，雙方留學人數都減少。另一名日本廠商表示，對中日關係不睦「肯定會擔心」，但「生意就是生意」，做好手上的事，其他都不是最重要的。

中日關係跌入冰點，對日企而言，中國市場仍有不能輕易放棄的商業機會，但政治氣氛帶來的顧慮，乃至於日本人在中國的實際生活，似乎已逐漸成為難以迴避的現實難題。