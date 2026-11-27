11月25日，中國外交部長王毅（右）在北京同荷蘭外交大臣柏倫琛會談。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中荷外長在北京會談，雙方就AI國際合作、軍事應用多邊治理、WTO改革及半導體交流達成共識，荷方並重申一中立場與深化合作意願。

中荷關係近年不佳，中國外交部長王毅 25日在北京與到訪的荷蘭外交大臣貝倫德森會談，中荷認可有必要展開人工智慧 國際合作，支持加強軍事應用人工智慧多邊治理，會後雙方發布「中荷外長共識聲明」。

目前因受美國限制，荷蘭艾司摩爾（ASML）的新型光刻機無法賣到中國，影響中國的晶片更迭速度，也影響中國AI企業使用國產晶片的布局。去年9月底，荷蘭政府還接管由陸企「聞泰科技」全資控股的半導體製造商「安世半導體」，雙方關係在低點徘徊。

此次貝倫德森是應王毅邀請訪問北京，新華社報導，雙方討論雙邊經貿關係的機遇和關切，認識到通過現有管道，就半導體等多領域合作保持交流的重要性。

雙方致力於維護以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制，認為對WTO進行有意義的、必要的、全面的改革非常重要。強調以規則為基礎的自由開放國際貿易和公平競爭的重要。

雙方認識到人工智慧技術對經濟社會發展的潛在影響，認可有必要開展人工智慧國際合作，應對該技術相關機會和風險。雙方支持加強軍事應用人工智慧多邊治理，支持聯合國發揮應有作用。雙方注意到彼此對人工智慧發展與安全討論所做的貢獻，並就此議題進行溝通。

貝倫德森表示，荷方充分理解台灣問題對中方的重要性和敏感性，荷政府奉行一個中國政策，這一立場不會改變。中國是荷蘭最重要合作伙伴之一，荷方高度重視對華關係。願同中方拓展經貿、創新、智慧農業、生物製藥、銀髮經濟、氣候變化等領域合作。

貝倫德森25日晚在會見中國副總理丁薛祥時表示，荷方願同中方加強高層交往，深化各領域務實合作，通過對話協商妥處分歧，實現共同發展和繁榮。