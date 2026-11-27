中日在釣魚台周邊海域對峙 中指責對方非法侵闖領海
中日圍繞釣魚台周邊海域再度對峙，日本稱中國海警船接近漁船並要求離開，中方則反指日方侵犯主權，雙方各執一詞。
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中日圍繞釣魚台周邊海域再度對峙，日本稱中國海警船接近漁船並要求離開，中方則反指日方侵犯主權，雙方各執一詞。
日本海上保安廳26日表示，兩艘中國海警船26日當天進入釣魚台列嶼周邊海域，試圖接近日本漁船，日方已多次警告兩艘陸船駛離。中國外交部發言人郭嘉昆同日下午回應，指責日本船隻非法侵闖釣魚台領海、嚴重侵犯中國主權，中方已向日方提出嚴正交涉。
有法媒報導，日本海上保安廳26日宣布，兩艘中國海警局船隻相繼進入沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊領海，日方已多次警告兩艘船隻駛離領海。據悉，兩艘中國船隻於日本時間26日上午7時42分左右進入日本領海，並試圖接近日本漁船。日本海上保安廳的巡邏船向兩艘中國船隻發出警告，要求其駛離領海。
日本海上保安廳強調，中國海警局船隻此類活動違反國際法，並指這是今年第五次中國船隻接近日本漁船。
中國外交部例行記者會上，中國外交部發言人郭嘉昆被問到，怎麼看日本海上保安廳通過廣播發出警告，要求中國船隻離開釣魚台及其附屬島嶼附近海域。
郭嘉昆表示，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，日本船隻非法侵闖釣魚島領海挑釁滋事，嚴重侵犯主權，破壞釣魚島局勢穩定。中方已向日方提出嚴正交涉。
日本共同社此前報導，日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，4艘中國海警局船隻在日本時間11月9日上午10時35分相繼駛入釣魚台列嶼周邊的日本領海，到中午12時半均駛離領海，進入外側的毗連區。這是中國公務船繼10月10日後再次駛入釣魚台列嶼周邊領海，也是今年第18天。
日本稱兩艘中國海警船26日進入釣魚台周邊日本領海，並試圖接近日本漁船；日方多次廣播警告其駛離。中方則反批日本船隻侵闖領海，雙方立場對立明顯。 日本海上保安廳表示，中國海警船進入其所稱的領海已違反國際法，因此巡邏船持續發出警告，要求兩艘船隻立即離開，並稱這是今年第5次接近日本漁船。 中國外交部發言人郭嘉昆表示，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，指日本船隻非法侵闖釣魚台領海、嚴重侵犯中國主權，並稱中方已向日方提出嚴正交涉。
精華 FAQ
日本稱兩艘中國海警船26日進入釣魚台周邊日本領海，並試圖接近日本漁船；日方多次廣播警告其駛離。中方則反批日本船隻侵闖領海，雙方立場對立明顯。
日本海上保安廳表示，中國海警船進入其所稱的領海已違反國際法，因此巡邏船持續發出警告，要求兩艘船隻立即離開，並稱這是今年第5次接近日本漁船。
中國外交部發言人郭嘉昆表示，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，指日本船隻非法侵闖釣魚台領海、嚴重侵犯中國主權，並稱中方已向日方提出嚴正交涉。
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