中研院政治所研究員蔡文軒27日出席研討會前向媒體分享陳吉寧案。（記者廖士鋒／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 陳吉寧無預警落馬引發震盪，學者認為其原因更可能涉及習近平對接班人、聲望與權力展示的高度警惕，而非單純貪腐。

年僅62歲的中共 政治局委員、上海市委書記陳吉寧24日晚間突遭官宣落馬被查，引起中共政壇震動，而學者認為，不認為陳吉寧落馬與貪腐 有關，主要原因恐是他年輕、有專業，且一直被外媒吹捧會成為下屆政治局常委。

文化大學國家發展與大陸所27日舉辦2026當代中國研究國際研討會「習近平 第三任執政評估：政策走向與歷史定位」。中研院政治所研究員蔡文軒會前受訪時指出，陳吉寧案較詭異之處在於，一般來講，政治局委員的落馬是一年前就會有消息，起碼就像馬興瑞一樣，先被停職，宣布另有任用，也大概都會有些傳聞跑出來。這次陳吉寧落馬前完全沒有這個現象。

他認為，這個突然性很可能是直接來自中共總書記習近平的命令跟指示。「跟貪腐有沒有關係？我倒不這麼認為」。因為馬興瑞的問題在於家族式貪腐，查了一年多。而陳吉寧的問題可能在於觸碰到習近平政治上的底線跟他的危機感。

蔡文軒解釋，第一個他年輕；第二他有專業；第三則是，外媒一直在報導陳吉寧有可能進到政治局常委（二十一屆）。這其實使得習近平「在某種程度上，故意給外界看，他沒有要準備任何接班人」。所以要為陳吉寧這件事負責的，某種程度上「是一些外媒整天吹捧他有可能進到政治局常委」。

此外，他分析，因為這個事件是在川習會、三巨頭會議之後出現的，不排除他（習近平）是藉這個機會告訴全世界各國領導人，「他才是中國最有實權的，等於是秀他的權力給川普跟普亭看」。但目前沒有證據。「因為這個東西有點像是打自己的小孩給別人看，可是出手太重了，陳吉寧以後可能完全沒有翻身的機會」。

最主要的原因還是，這是一個臨時下的決定，沒有任何徵兆。有可能是習近平看到某個新聞或某個訊息，在外界已經認為陳吉寧有機會進到二十一大政治局常委的情況之下，他覺得給他帶來一些威脅跟不滿。

至於接下來上海市委書記的人選？蔡文軒分析，看來也不太可能會是太明星或是太有能力的人選，他認為如果不是朱忠明（上海市長）的話，可能是跟上海有地緣關係的人上來，現在在上海是以穩定壓倒一切為主。另外，他也用這種方式打破了外界「上海市委書記是未來高層領導人必備台階」的迷思。

而明年二十一大之前，有沒有可能還有政治局委員落馬？蔡文軒表示，陳希提拔的軍工系比較危險。至於陳希會被追究嗎？蔡文軒指出他沒有被追究，但這是一種冷凍，就如王岐山一般。習近平的個性是，只要他覺得你有功高震主的嫌疑，而你在某些地方獲得一些聲望，他就認為你在搞團團夥夥，這是他的底線。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南則在發表論文時從另一個角度分析，他提到，陳吉寧如果進入政治局常委能接什麼位子？很多人認為李強跟丁薛祥最緊張，因為一般認為他會接總理或副總理，變成三個人搶兩個位子，現在「亞派系」鬥爭最緊張，在卡位戰，要清理根基最弱的人，現在上海三個副市長都是李強、丁薛祥時期提拔上來的。

台大政治學系教授黃旻華表示，習認為大陸官場「沒規矩」，他千交代萬交代講的，沒有人當真。二十大前後已經確定一人體制，異常的政治動向與清洗，在語彙上用反貪腐當作「刀把子」處理，但實際可能觸及「犯上」。犯上的四種層級，第四種「極端犯上」，還有第一種「輕微犯上」，所清洗者很可能是兩種結合後被處理。