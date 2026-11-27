陳吉寧資料照片。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法後落馬，上海接班人選備受關注；港媒以陳希同、陳良宇、薄熙來舊案為例，推測中央很快公布新書記。

中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧突然落馬，震動中國政壇。上海是中國金融中心，也是中央高層政治布局的重要位置，誰將接替陳吉寧成為外界關注焦點。港媒回顧過去30多年北京市委書記陳希同、上海市委書記陳良宇及重慶市委書記薄熙來 落馬案例，指出中央通常會在一、兩天內公布接任或代理人選。陳吉寧曾任北京清華大學校長，落馬消息公布後，清大官網也緊急刪除其歷任校長資料。

綜合中央社、港媒報導，以過往北京市委書記陳希同、上海市委書記陳良宇、重慶市委書記薄熙來等政治局委員落馬舊案來看，中央幾乎都會在當天或一、兩天內公布接任或代理人選，以便快速穩住局面。

據報導，外界預期，陳吉寧的接替人選很快就會正式公布，近日召開的政治局會議也可能作出相關決定。無論由誰接掌上海，都將牽動明年21大的人事布局。

另外，陳吉寧長期在北京清華大學求學及工作，2012年1月至2015年3月擔任校長。不過，新華社24日公布陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查後，清華官網「歷任領導」欄目隨即刪除其資料。

清華官網列有近年多任校長姓名，唯獨不見陳吉寧，引發中國網友議論，有人嘲諷「清華又紅又專，名不虛傳」。(「紅」指無產階級世界觀，「專」則代表專業知識與技能)

香港01分析，陳吉寧落馬原因尚未明朗，當局通報僅稱「涉嫌嚴重違紀違法」。陳吉寧任內，中央巡視組及地方紀檢監察部門針對國有資產、金融信貸及醫療衛生三大領域，展開長達四年的整頓。隨著相關貪腐案件陸續曝光，身為地方「第一責任人」的市委書記，最終因治理失責遭到政治反噬。