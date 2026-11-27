珠海航展下月7日登場，殲20A、運20B將首次亮相。圖為殲20（前）、運20在第15屆珠海航展展出。( 中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 第16屆珠海航展將登場，殲20A與運20B首度亮相，空軍並以飛行展示和靜態展出呈現多型主戰裝備與新一代能力。

第16屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）將於12月7日至13日舉行，中國空軍將派出33型、60餘件裝備參展，其中配備國產發動機的殲20A戰機及運20B大型運輸機，將首度亮相珠海航展。殲20A將展示新一代航電與動力系統，運20B則換裝國產渦扇-20發動機，運載能力提升至66噸，成為本屆航展受矚目的焦點。

據大公報報導，空軍此次將採取空中飛行與地面靜態展示並行的方式，殲35A、殲20A、殲16、運20B及運油20A等多型國產主戰裝備將進行飛行展示。中國空軍八一飛行表演隊也將與俄羅斯 空天軍「勇士」及阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)空軍「騎士」飛行表演隊同場演出。

地面展示方面，空軍將首次展出運20B及新一代預警雷達，並開放運20B貨艙供民眾參觀，另設置模擬飛行體驗項目。

據報導，軍事專家宋忠平表示，殲20A是在殲20基礎上重大升級，航電、飛控及火控系統均經優化，提升感知與隱身能力。動力方面，殲20A採用國產渦扇-15發動機，讓戰機加速度及超音速巡航能力進一步提升，顯示整體技術指標已達設計要求。

宋忠平並預期，未來可能推出殲20B，在殲20A基礎上持續改進，形成系列化戰機。

運20B的另一項升級重點是動力系統。宋忠平指出，原先運20A運載能力約55噸，未達最初設計的66噸；換裝國產渦扇-20發動機後，運20B已達到66噸運載能力，且因新發動機油耗較低、經濟性更好，航程及運輸能力也進一步提升。

他表示，運20B未來若對外出口，也能實現裝備自主化。

此次航展將開放運20B貨艙，宋忠平表示，主要是展示其大型貨艙及載運能力，內部可裝載一輛99A或99B主戰坦克，凸顯大型軍用運輸機的運輸及後勤保障能力。