AI摘要 文章摘要整理： 瑞銀預估中國AI晶片自主化加速，國產AI加速器出貨量到2030年將大增，2028年市占率可升至88%，海外廠商空間持續被壓縮。

中國加速推動人工智能 （AI）晶片自主化，瑞銀證券預估，2025年至2030年中國國產AI加速器出貨量將成長近6倍，突破1000萬顆，國產晶片在中國市場的占有率更有望於2028年升至88%，較2025年增加逾40個百分點。美國持續加強晶片出口管制之際，中國本土廠商正加速擴大市場版圖，但高端訓練晶片及底層技術仍有待突破。

觀察者網報導，瑞銀證券24日發布研究報告指出，中國AI算力基礎建設擴張、企業資本支出增加，加上自主可控需求及AI智能體應用發展，帶動國產GPU與AI加速器需求。預估國產廠商市占率將從2025年提升至2027年的83%，2028年進一步達到88%，海外廠商市場份額則將受到擠壓。

瑞銀認為，未來一至兩年，晶片廠商的核心競爭力，首先在於取得晶圓製造產能及核心元件的能力，其次是能否與大型雲端服務商及大模型企業建立合作。

報告點名，寒武紀在上市企業中具備規模及加速器性能優勢，並與中國大型雲端服務商深度合作；壁仞科技則憑藉供應鏈 合作體系，形成與其他中小型國產廠商的差異化優勢。

根據國際數據資訊公司（IDC）報告，2025年中國AI加速卡出貨量約400萬張，國內廠商占41%，約165萬張。2026年上半年，中國數據中心AI加速晶片出貨量約200萬顆，國產化率升至約64%，五家中國重要廠商合計市占率約47%。

經濟日報報導，2026年上半年，華為AI加速器出貨量達57.2萬顆，市占率升至28%，與Nvidia(輝達，另譯英偉達)的差距縮小至六個百分點。受到AI晶片需求帶動，11家中國晶片製造商中，有九家出貨量較去年同期成長。