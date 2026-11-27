阿里巴巴創辦人馬雲近日現身旗下晶片公司平頭哥研發辦公區。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 馬雲近日現身阿里晶片公司平頭哥研發區，為正在推進香港上市的團隊打氣，也引發市場再度關注其挑戰輝達的潛力。

有網友26日在社交媒體發帖文爆料，阿里巴巴創辦人馬雲 近日現身旗下晶片公司平頭哥（T-Head）研發辦公區，與工程師交流、合影並豎起大拇指。由於平頭哥正推進香港 上市計畫，馬雲現身時機引發關注，有分析認為，此舉可能是向研發團隊及資本市場傳遞信心，也讓外界再度關注平頭哥能否成為「中國版輝達」。

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據媒體引述網傳圖片和視頻，馬雲26日身穿灰色毛衣，受到員工簇擁，不少老員工對他的到訪感到驚喜。馬雲與年輕工程師交流合影、豎大拇指，場面熱鬧，不少網友也留言打氣：「平頭哥要『平替』輝達（Nvidia）」。

部分報導引述一名發文網友稱指，「八年，名字還在，人也在，今天終於見到了那個給這一切起名的人」。

平頭哥由馬雲於2018年命名，主攻自研AI晶片及算力解決方案，正推進分拆赴港上市，預計2027年掛牌，市場傳出集資規模約20億美元(133億元人民幣)至30億美元。截至2026年4月，平頭哥真武系列AI晶片累計出貨量達56萬片。

有分析指出，晶片公司處於IPO靜默期，馬雲透過合影露面，既能表達支持，也不涉及具體資訊披露。網友則留言為平頭哥打氣，並期待其晶片能與輝達競爭。

國產AI晶片發展也受到市場關注。DeepSeek創辦人梁文鋒此前表示，國產AI晶片的機遇已經到來，目前主要瓶頸在產能，並認為市場對國產晶片「用不起來、不好用」的看法有望隨發展改變。

阿里巴巴創辦人馬雲近日現身旗下晶片公司平頭哥研發辦公區。(取材自微博)