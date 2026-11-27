美媒調查報導指出，輝達向位於美國、實際由中資企業控制的公司出售最先進晶片。圖為輝達執行長黃仁勳205年7月，在北京出席中國國際供應鏈博覽會。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美媒調查指輝達晶片疑透過美國中資企業轉售東南亞，最終流向阿里與字節跳動相關雲端服務，美國則加速補洞並收緊出口管制。

美國對中國祭出先進晶片出口管制，卻疑似出現漏洞。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）調查發現，Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)至少向兩家由中資控制、設於美國的企業出售最先進晶片，部分晶片隨後透過出租或轉售流向東南亞，甚至被用於替中國企業提供人工智能（AI）雲端服務。美國國會兩黨對堵住出口漏洞的共識日益升高，輝達也要求合作夥伴暫停向馬來西亞、新加坡、泰國及印尼出貨伺服器。

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，位於加州聖荷西的資料中心業者RiCloud AI，是輝達優先合作夥伴，能優先取得高階晶片，但其母公司是總部位於深圳的裕興科技。RiCloud AI今年與一家台灣公司簽署1億2000萬美元(約7億9974萬元人民幣)協議，出租300台搭載輝達B300晶片的伺服器。該台灣公司原以販售威士忌為主，去年淨利僅60萬9000美元，卻以AI企業身分在那斯達克上市。

另一家加州企業Aivres則是輝達最高等級合作夥伴，原名與中國母公司浪潮集團相同，2023年浪潮旗下企業遭美國列入黑名單後更名。

紐約時報指出，2024年4月至今年2月，Aivres向東南亞出口至少56億美元先進科技產品，其中約30億美元搭載禁止出口中國的輝達Blackwell晶片，後續流向為阿里巴巴及字節跳動 提供AI雲端服務的企業。

華盛頓郵報指出，輝達執行長黃仁勳主張對中國晶片銷售不設限，認為讓中國企業依賴美國晶片，可減緩中國本土產業發展。美國總統川普及商務部長盧特尼克認同這項觀點，但國務卿魯比歐、財政部長貝森特等人更重視國家安全。

英國金融時報報導，輝達已要求戴爾、美超微等製造夥伴，暫停向馬來西亞、新加坡、泰國及印尼出貨伺服器，以配合美國新規。美國商務部要求海外資料中心若向中國企業提供大量算力，須事先取得許可，並在90天內證明最終使用者不包括受管制企業或機構。

中國企業過去透過海外雲端業者租用輝達晶片算力，規避出口限制。新規已衝擊東南亞資料中心投資，其中新加坡雲端業者Aolani原計畫向字節跳動提供算力，交易受阻後，部分銀行撤回約5億美元貸款，字節跳動也可能退出。

輝達透過新加坡子公司認列的2025年營收達1040億美元，年增72%。隨著美國收緊管制，輝達如何兼顧亞洲市場利益與出口規範，將面臨更大考驗。