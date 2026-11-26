「聯海共潮尊」使用鼻煙壺常見的內畫技法，搭配景泰藍製作而成。（取材自清華大學美術學院微信公眾號）

AI摘要 文章摘要整理： 深圳APEC系列會議落幕後，中方國禮與晚宴餐具的設計細節曝光，從清華美院打造的聯海共潮尊到廣彩亞太峰彩餐具，皆結合傳統工藝、灣區元素與外交寓意。

中國今年主辦的APEC 系列會議已於19日在深圳落幕，許多中方操辦「大國外交」的細節，直到會議結束後，諸多設計團隊才一一被披露，「國禮」所代表的意涵與成本，更是解讀中共 外交值得探討的話題。

今年送給與會領袖除了「同心合錦」圍巾外，主要的「國禮」，其中之一，仍是以往中方舉辦國際峰會常出現的「尊」。

禮品設計方為北京清華大學美術學院，由該院黨委副書記王曉昕團隊承接設計任務。據該學院近日公布，此次設計的「尊」名為「聯海共潮」。創意取自「一灣錦繡通亞太」的理念，尊直徑為33cm，象徵著第33次APEC會議。

王曉昕介紹道，本次APEC峰會的「國禮」緊扣會議「建設亞太共同體，促進共同繁榮」的主題，萃取中華優秀傳統文化內核，融合灣區地域特色，遵循「和而不同、溫潤克制」的外交設計原則。

「聯海共潮尊」尊身造型取「何尊」之形，試圖展現「泱泱大國，禮儀之邦」的風貌；紋樣選取了多種紋飾，回字紋寓意「循環往復、生生不息」，波浪紋寓意「相互推動、攜手共進」，方勝紋寓意著「合心同力」，山紋寓意「跨越山海」，蕉葉紋寓意「繁榮生長、大業有成」，尊頸部飾有牡丹、三角梅、木棉紋，腹內畫嶺南山水。

據介紹，這件尊以景泰藍與內畫為核心工藝。為保障工藝品質，特別邀請中國工藝美術大師鐘連盛、王習三、李靜等擔任顧問。與此同時，清華美院師生駐場推進設計落地，深入工藝一線親手實操、反覆打磨。

令人矚目的還有APEC晚宴上的「廣彩」餐具。據廣東發布介紹，這套名為「亞太峰彩」的廣彩瓷器出自「國瓷永豐源」，它將荔枝、佛手、荷花、三角梅等嶺南花果融入瓷器紋樣，大紅、水青、大綠鶴春、雙黃等色彩交織金線勾勒其間既保留了廣彩鮮明濃烈的藝術特徵，也呈現出更符合當代審美的設計語言。

生產方負責人透露，生產這次1萬件餐具所用黃金高達1公斤之多，經過技術攻關，永豐源首次將無鉛鎘無毒彩繪工藝應用於廣彩，而新材料的燒成溫度比過去提高了約100攝氏度，企業不僅要解決新材料的發色問題，還要找到能夠在高溫環境下保持穩定效果的金料。

清華大學美術學院負責製作這次APEC會議的領導人禮品「聯海共潮尊」。（取材自清華大學美術學院微信公眾號）