今年7月時，中國國家主席習近平上海考察，陳吉寧（左二）陪同。（新華社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 陳吉寧被查後，中央與上海官媒密集發聲，重申「猛藥去屙」式反腐與依規治黨，同時要求上海各級班子穩住工作並表態擁護決定。

中共 政治局委員、上海市委書記陳吉寧前晚遭官宣落馬，25日官方動作連連，不僅已召開「全國黨內法規工作會議」，高層也在官媒撰文強調中共「猛藥去屙」，「開展史無前例的反腐敗鬥爭」。上海市長朱忠明則表示，陳吉寧被查「充分釋放了反腐敗鬥爭無禁區、全覆蓋、零容忍的強烈信號」。

據新華社，「全國黨內法規工作會議」24日至25日在北京召開，中共政治局常委蔡奇出席並講話，會上傳達中共總書記習近平 指示稱，要堅持把「依規治黨」當作管黨治黨基本方式，緊扣加強黨的領導和黨的建設補短板、強弱項，更加注重制度學習教育及制度執行。蔡奇指出，要突出重點推動黨內法規工作提質增效，完善黨中央重大決策部署落實機制，推動健全全面從嚴治黨體系。石泰峰、李干杰、李書磊三位中共政治局委員出席。

人民日報昨也刊出司法部長賀榮、中共中央政策研究室主任唐方裕的專訪及撰文。賀榮指出，要加強領導幹部依法辦事監督檢查、強化反腐敗法律法規制度供給。唐方裕則以「猛藥去屙」、「刮骨療毒」、「壯士斷腕」、「得罪千百人、不負14億」形容「開展史無前例的反腐敗鬥爭」，以及堅持「打虎」、「拍蠅」、「獵狐」多管齊下。

繼前晚上海市委常委擴大會後，昨日該市另外三套班子黨組（政府、政協、人大常委會）紛紛召開會議表示「堅決擁護黨中央決定」，堅決把思想和行動統一到黨中央決定精神上來。會議要求嚴守政治紀律、壓實管黨治黨責任，同時把今年工作收好尾，為明年「十五五」開局做準備。

上海市長朱忠明強調，陳吉寧被查「充分表明了我們黨有腐必反、有貪必肅的鮮明態度」，充分釋放了反腐敗斗爭無禁區、全覆蓋、零容忍的強烈信號。陳吉寧落馬公布當天，朱忠明還到上海市醫保中心調研「群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治工作」。