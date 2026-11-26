索羅門與澳洲簽新約 禁外國設基地 被指牽制北京
索羅門群島與澳洲簽署新條約，禁止外國設軍事基地並限制敏感設施軍事化，被視為牽制中國在太平洋影響力的重要一步。
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索羅門群島與澳洲簽署新條約，禁止外國設軍事基地並限制敏感設施軍事化，被視為牽制中國在太平洋影響力的重要一步。
華爾街日報報導，索羅門群島25日與澳洲簽署新條約，承諾不允許任何外國在其領土上設立軍事基地，使中國在太平洋地區的軍事擴張野心遭遇重大挫折，也緩解美國及盟友對北京可能在當地建立軍事據點的擔憂。
過去兩年，澳洲已陸續與多個太平洋島國簽署類似協議，藉此牽制中國日益擴大的區域影響力。
澳洲智庫羅伊研究所研究員葛拉漢表示：「索羅門群島總理瓦爾已向坎培拉及北京發出明確訊號，表明未來希望與誰展開安全合作。」然而，中國仍是索羅門群島最大的貿易夥伴，葛拉漢指出，索羅門群島可能面臨北京報復，接下來的關鍵在於澳洲能否兌現各項承諾。
5月就任總理的瓦爾25日訪問澳洲時指：「多年來，索羅門群島一直是區域不確定性與疑慮的來源。那些日子已經結束了。」他表示將尋求透過立法鞏固這項條約，使未來親中的繼任者更難退出協議。
根據澳洲外交部公布的條約全文，索羅門群島除了禁止外國設立軍事基地，也承諾確保敏感基礎設施不被軍事化，並確保安全合作由太平洋島國論壇成員提供。澳洲是該區域組織成員，中國不是。
索羅門群島位於澳洲東北方，由約1千座島嶼組成，人口超過80萬，曾是台灣在南太平洋的最大友邦。2019年9月，索羅門群島在中國金援利誘下結束與台灣36年邦交，轉與北京建交。兩國在2022年簽署一項內容不公開的安全協議，引發西方分析人士擔憂，北京可能藉此讓中國軍艦停靠當地，甚至進一步設立軍事基地，一旦未來太平洋爆發衝突，恐威脅美國與澳洲之間的海上交通線。
瓦爾與澳洲總理艾班尼斯召開聯合記者會時，拒絕透露是否會正式廢除2022年與中國簽署的安全協議，僅指出該協議包含保密條款，並稱「我們仍持續與中國進行討論」。
中國此前否認尋求在索羅門群島設軍事基地。中國外交部先前表示，北京在太平洋地區的外交活動並非為了地緣政治競爭，並批評阻撓中國與區域國家往來的做法。
條約核心是索羅門群島承諾不允許任何外國在其領土上設立軍事基地，並確保敏感基礎設施不被軍事化，安全合作也將以太平洋島國論壇成員為優先。 外界認為，中國過去在索羅門群島的安全布局可能受限，因為條約直接封堵設基地空間，也緩解美國與盟友對北京在當地建立軍事據點的擔憂。 瓦爾表示希望透過立法鞏固這份條約，讓未來較親中的繼任者更難退出；但他也未明說是否廢除2022年與中國簽署的安全協議，僅稱仍在與中方討論。
精華 FAQ
條約核心是索羅門群島承諾不允許任何外國在其領土上設立軍事基地，並確保敏感基礎設施不被軍事化，安全合作也將以太平洋島國論壇成員為優先。
外界認為，中國過去在索羅門群島的安全布局可能受限，因為條約直接封堵設基地空間，也緩解美國與盟友對北京在當地建立軍事據點的擔憂。
瓦爾表示希望透過立法鞏固這份條約，讓未來較親中的繼任者更難退出；但他也未明說是否廢除2022年與中國簽署的安全協議，僅稱仍在與中方討論。
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