AI摘要 文章摘要整理： 中國延長對鎵、鍺、銻及超硬材料出口管制暫停期至2027年1月27日，與美中貿易休戰時程相互對齊，但重稀土未納入。

美中貿易休戰期限逼近，中國商務部 宣布自2026年11月28日起至2027年1月27日，暫停對鎵、鍺、銻及超硬材料實施軍民兩用物項出口管制，並暫停對輸美兩用石墨從嚴審查。學者指出，此舉旨在對齊美中貿易與關稅休戰期限，且未納入國防高性能永磁體所需重稀土 。

美國之音報導，中國商務部最初於2024年12月3日發布2024年第46號公告，被視為對美國前總統拜登(Joe Biden)擴大對華芯片技術與設備限制的反制；2025年11月美國總統川普(Donald Trump)與中國國家主席習近平 在韓國會晤達成貿易休戰後，中方暫停執行該公告第二款至今年11月27日，如今再以2026年第59號公告延續暫停至2027年1月27日，而美中現行貿易與關稅休兵協議將於2027年1月10日到期。

原公告包含嚴禁向美國軍事用戶或作軍事用途出口，以及對鎵、鍺、銻及超硬材料原則不予許可、對石墨建立更嚴格最終用戶與最終用途審查等條款。

美國德國馬歇爾基金會印太計畫執行主任葛來儀(Bonnie Glaser)表示，「一般許可要求依然存在，針對向美國軍事用戶出口或出於軍事目的出口的單獨禁令也繼續有效。」她也說，「此次延期使得相關措施的到期日與關稅協議的到期日大致保持一致。延長期限僅為兩個月」，「重稀土(如鏑和鋱)--即國防系統中高性能永磁體所必需的原料--並未被納入其中。」

此外，習近平下月14日至15日預計赴美國佛羅里達州邁阿密出席二十國集團(G20)峰會，並與川普舉行今年第四次雙邊峰會。